Mundo

Trump sugiere acuerdo sobre el futuro de TikTok y anuncia llamada con Xi

El presidente Donald Trump anunció un acuerdo sobre TikTok tras una reunión positiva con funcionarios de EE. UU. y China, y confirmó que hablará con Xi Jinping este viernes.

15/09/2025 | 09:47Redacción Cadena 3

FOTO: Trump sugiere acuerdo sobre el futuro de TikTok y anuncia llamada con Xi

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump publicó el lunes en su red social que una reunión entre funcionarios de Estados Unidos y China salió bien y que se alcanzó un acuerdo respecto a '"cierta" empresa que los jóvenes de nuestro país querían salvar mucho'.

El comentario de Trump sugiere que la empresa es TikTok, la plataforma de videos asociada con China que bajo la ley estadounidense debe ser vendida o, de lo contrario, cesar operaciones.

El presidente republicano ha extendido repetidamente el plazo sobre el destino de TikTok y no se comprometió con un acuerdo cuando se le preguntó al respecto anoche. Trump también dijo que hablaría el viernes con el líder chino Xi Jinping.

Lectura rápida

¿Qué anunció Trump sobre TikTok? Anunció un acuerdo sobre el futuro de TikTok tras una reunión positiva. ¿Quiénes participaron en la reunión? Funcionarios de Estados Unidos y China. ¿Cuándo hablará Trump con Xi? El viernes. ¿Qué ocurre si TikTok no es vendida? Debe cesar operaciones bajo la ley estadounidense. ¿Cuál es la razón del interés en TikTok? Es deseada por los jóvenes de Estados Unidos.

[Fuente: AP]

