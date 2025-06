Trump pone fin a negociaciones comerciales con Canadá por impuesto a tecnológicas

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el viernes que se suspenderán las negociaciones comerciales con Canadá en respuesta a los planes de ese país de continuar aplicando un impuesto a las empresas tecnológicas, al que el mandatario calificó como "un ataque directo y flagrante a nuestro país".

En un mensaje publicado en su red social, Trump precisó que Canadá había informado recientemente a Estados Unidos sobre su intención de imponer un impuesto a los servicios digitales, que afectará a empresas tanto canadienses como extranjeras que interactúan con usuarios en internet en territorio canadiense. Este impuesto empezará a regir el próximo lunes.

“Ante este impuesto atroz, estamos poniendo fin a todas las discusiones sobre comercio con Canadá, de manera inmediata. En los próximos siete días, informaremos a Canadá sobre los aranceles que deberán pagar para operar en Estados Unidos”, afirmó Trump en su publicación.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó que su país "continuará llevando a cabo estas complejas negociaciones en el mejor interés de los canadienses. Es una negociación".

Este anuncio de Trump representa un nuevo giro en la guerra comercial que el presidente ha promovido desde que asumió su segundo mandato en enero. Las conversaciones con Canadá han tenido un desarrollo variable, comenzando con Trump provocando a la nación vecina al sugerir que podría ser absorbida como un estado de Estados Unidos.

Carney había visitado a Trump en mayo en la Casa Blanca, donde sostuvo una conversación cortés pero firme. La semana pasada, Trump asistió a la cumbre del G7 en Alberta, donde Carney había señalado que Canadá y Estados Unidos habían establecido un plazo de 30 días para ajustar las negociaciones comerciales.

El impuesto a los servicios digitales impactará en empresas como Amazon, Google, Meta, Uber y Airbnb, con un gravamen del 3% sobre los ingresos generados por usuarios canadienses. Este impuesto se aplicará de manera retroactiva, lo que resultará en una factura de 2.000 millones de dólares estadounidenses para las empresas estadounidenses, la cual deberá pagarse antes de fin de mes.

Las negociaciones entre Canadá y Estados Unidos han girado en torno a la búsqueda de una reducción de los elevados aranceles impuestos por Trump a bienes entrantes desde su vecino del norte. Anteriormente, el presidente había informado a los medios que planeaba enviar cartas a varios países, comunicándoles las nuevas tasas arancelarias que su gobierno implementaría.

Trump ya había impuesto aranceles del 50% al acero y aluminio, así como un gravamen del 25% a los automóviles. Además, una tasa del 10% afecta a las importaciones de la mayoría de los países, con posibilidad de un aumento en las tasas el 9 de julio, tras el vencimiento del período de negociaciones de 90 días que él mismo estableció.

Canadá y México también enfrentan aranceles de hasta el 25% que Trump implementó bajo el pretexto de detener el contrabando de fentanilo, aunque algunos productos siguen estando protegidos bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) de 2020, firmado durante el primer mandato de Trump.

Este despacho fue elaborado por los periodistas de The Associated Press Will Weissert y Paul Wiseman en Washington, y Rob Gillies en Toronto.

Este artículo fue traducido del inglés por un editor de AP, con asistencia de herramientas de inteligencia artificial generativa.