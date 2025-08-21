FOTO: Trump culpa a las energías renovables por el aumento en el precio de la electricidad

En un momento en que los precios de la electricidad crecen a más del doble de la tasa de inflación, el presidente estadounidense Donald Trump arremetió contra las fuentes de energía renovable como la eólica y la solar, culpándolas de los costos energéticos desorbitados.

Trump llamó a la energía eólica y a la solar "¡la estafa del siglo!” en una publicación en redes sociales, y se comprometió a no aprobar proyectos de energía eólica o “solar que destruyen a los agricultores”.

"¡Los días de la estupidez en Estados Unidos han terminado!”, manifestó en su sitio Truth Social.

Analistas energéticos dijeron que las fuentes de energía renovable tienen poco que ver con los recientes aumentos de precios, que se deben al aumento de la demanda, infraestructura envejecida y eventos climáticos cada vez más extremos, tales como los incendios forestales que se agravan por el cambio climático.

El rápido crecimiento de la computación en la nube y la inteligencia artificial impulsó la demanda de centros de datos que consumen mucha energía, los cuales necesitan electricidad para operar servidores, sistemas de almacenamiento, equipos de redes y sistemas de refrigeración. El uso creciente de vehículos eléctricos también aumentó la demanda, incluso mientras el gobierno de Trump y los republicanos en el Congreso se movilizaban para restringir los créditos fiscales y otros incentivos para la compra de este tipo de vehículos que habían sido aprobados durante el gobierno del expresidente Joe Biden.

Mientras tanto, los precios del gas natural aumentaron drásticamente debido al incremento de las exportaciones a Europa y otros clientes internacionales. Más del 40% de la electricidad en Estados Unidos se genera con gas natural.

Durante su campaña de 2024, Trump prometió reducir las facturas eléctricas de los estadounidenses en un 50%. Los demócratas se apresuraron a culparlo por los aumentos de precios, mencionando las acciones para obstaculizar la energía limpia en el extenso proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos aprobado el mes pasado, al igual que las regulaciones desde entonces para restringir aún más el uso de energía eólica y solar.

Los activistas dicen que las energías renovables proporcionan la electricidad adicional necesaria

“Ahora más que nunca, necesitamos más energía, no menos, para satisfacer nuestra creciente demanda energética y alimentar nuestra red. En lugar de incrementar nuestra oferta de energía, Donald Trump está golpeando al sector de la energía limpia, acabando con empleos y proyectos”, declaró el senador Martin Heinrich, el principal demócrata en la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado.

El proyecto de ley del Partido Republicano costará miles de empleos e impondrá costos energéticos más altos a nivel nacional, advirtieron Heinrich y otros críticos.

Un informe de Energy Innovation —un grupo de expertos apartidista— encontró que la ley fiscal del Partido Republicano incrementará la factura energética promedio de una familia en 130 dólares anualmente para 2030. “Al eliminar rápidamente los créditos fiscales para la energía limpia neutrales en tecnología y agregar requisitos complejos de abastecimiento de materiales”, la ley fiscal “obstaculizará significativamente el desarrollo de la capacidad de generación de electricidad doméstica”, señaló el informe.

Los activistas en favor de las energías renovables fueron más contundentes.

“La verdadera estafa es culpar a la solar por los picos de precios de los combustibles fósiles”, expresó la Asociación de Industrias de Energía Solar en respuesta a la publicación de Trump. “Los agricultores, las familias y las empresas eligen la energía solar para ahorrar dinero, preservar la tierra y escapar de los altos costos de los viejos combustibles sucios que este gobierno les impone”, agregó el grupo.

A medida que la tecnología mejora, la energía eólica y la solar ofrecen algunas de las formas más baratas y rápidas de proporcionar energía eléctrica. Más del 90% de la nueva capacidad energética que se puso en línea en Estados Unidos en 2024 fue energía limpia, apuntó Jason Grumet, director general de la Asociación Estadounidense de Energía Limpia, otro grupo de la industria.

Los estados con la mayor proporción de producción de energía limpia han visto disminuir los precios en el último año, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, mientras que los precios han aumentado en los estados con el menor uso de energía renovable.

“Al frenar el despliegue de energía limpia, el gobierno de Trump está azuzando directamente los aumentos de costos”, explicó Grumet.

“Bloquear energía limpia y barata mientras se apuesta por combustibles fósiles obsoletos no tiene sentido económico ni ambiental”, agregó Ted Kelly, director de energía limpia de Estados Unidos para el Environmental Defense Fund, un grupo activista sin fines de lucro.

El partidismo es el eje del debate sobre el aumento de los precios de la energía

El secretario de Energía, Chris Wright, culpó del aumento de precios al “impulso” de las políticas del gobierno de Biden que respaldaron la energía renovable por encima de fuentes de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural.

“Ese impulso está elevando los precios ahora mismo. ¿Y quién va a ser culpado por ello? Vamos a ser culpados porque estamos en el cargo”, declaró Wright a la revista POLITICO durante una visita a Iowa la semana pasada. Aproximadamente el 60% de la electricidad del estado es generada por el viento.

No toda la oposición proviene de los demócratas.

El senador Chuck Grassley, un republicano que apoya la energía eólica, ha bloqueado a tres funcionarios nominados al Tesoro para asegurar que la energía eólica y la solar tengan “una trayectoria adecuada para la eliminación ordenada de los créditos fiscales” aprobados en la ley climática de 2022, durante el gobierno de Biden.

Grassley indicó que se sentía alentado por la nueva guía del Tesoro que limita los créditos fiscales para proyectos eólicos y solares, pero no los elimina. La guía “parece ofrecer un camino viable para que las industrias eólica y solar continúen satisfaciendo la creciente demanda de energía”, señaló Grassley en un comunicado.

John Quigley, investigador sénior del Centro Kleinman para Políticas Energéticas de la Universidad de Pensilvania, indicó que la ley fiscal republicana generará incrementos en las facturas de energía en Estados Unidos al frenar la construcción de proyectos solares, eólicos y de baterías, y podría acabar hasta con 45.000 empleos para 2030.

Las políticas del gobierno de Trump que dan énfasis a los combustibles fósiles son “una fuerza extremadamente retrógrada en esta conversación”, manifestó Quigley. “Además de ceder el futuro de la energía limpia a otras naciones, estamos pagando por la insensatez de los combustibles fósiles con más que dinero: con nuestra salud y nuestra seguridad. Y nuestros hijos pagarán un precio aún más alto”.