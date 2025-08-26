FOTO: Trump amenaza con recortar fondos a estados por no aplicar reglas de inglés para camioneros

California, Washington y Nuevo México podrían perder millones de dólares en financiamiento federal si no hicieron cumplir los requisitos de idioma inglés para camioneros, dijo el martes el secretario de Transporte, Sean Duffy.

En una investigación iniciada tras un mortal accidente en Florida en el que un conductor de camión extranjero realizó un giro en U prohibido el 12 de agosto, se encontraron las que, según Duffy, son fallas significativas en la forma en que los tres estados hacen cumplir las reglas que entraron en vigor en junio tras una de las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump. Duffy señaló que el departamento ya revisó la forma en que los estados hacían cumplir las reglas antes del accidente.

Se supone que los camioneros deben ser descalificados si no pueden demostrar su dominio del idioma inglés, y Duffy indicó que el conductor que provocó el accidente, en el que fallecieron tres personas, nunca debió haber recibido una licencia de conducir comercial debido a su estatus migratorio. Sin embargo, el accidente se ha vuelto cada vez más político. Los gobernadores de California y Florida se han lanzado críticas el uno al otro, mientras que Duffy destacó en entrevistas las preocupaciones de inmigración del gobierno de Trump.

Duffy aclaró que se trataba de un problema de seguridad, no político, porque los camioneros necesitan entender las señales de tráfico y poder comunicarse con las fuerzas del orden sobre lo que transportan si son detenidos o lo que sucedió si hay un accidente.

El Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) indicó que California realizó cerca de 34.000 inspecciones en las que se encontró al menos una violación desde que entraron en vigor los nuevos estándares de idioma, que exigen que los conductores de camiones puedan reconocer y leer señales de tráfico y comunicarse con las autoridades en inglés. Sin embargo, solo en una inspección se halló una violación de las reglas de idioma inglés que hizo que un conductor fuera retirado del servicio. A 23 conductores con violaciones en otros estados se les permitió seguir conduciendo después de realizar inspecciones en California.

Duffy indicó que los estados perderán dinero del Programa de Asistencia para la Seguridad de Transportistas si no cumplen con las reglas en un plazo de 30 días. También señaló que California podría perder 33 millones de dólares, Washington podría perder 10,5 millones y Nuevo México 7 millones. Hasta el momento, los estados no han respondido a las sanciones propuestas, que se anunciaron antes de que los funcionarios comenzaran su jornada en la costa oeste.

Tres personas fallecieron cuando el conductor de camión Harjinder Singh realizó un giro en U ilegal en una autopista, según la Patrulla de Carreteras de Florida. Singh está detenido sin derecho a fianza tras ser acusado de tres cargos estatales de homicidio vehicular y violaciones de inmigración. Un miniván cercana chocó con el remolque de Singh mientras realizaba el giro en una autopista a unos 80 kilómetros (50 millas) al norte de West Palm Beach. El conductor y su pasajero resultaron ilesos.