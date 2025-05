Trump advierte sobre arancel del 25% a Apple si no produce iPhones en EE.UU.

FOTO: Trump amenaza con imponer arancel del 25% a Apple si sus iPhone no se fabrican en EEUU

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el viernes una advertencia sobre la posibilidad de implementar un arancel del 25% a los productos de Apple si la fabricación de iPhones no se realiza en el país. La declaración, emitida a través de redes sociales, podría incrementar significativamente el costo de los iPhones, lo que afectaría las ventas y las ganancias de una de las empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos.

Apple se une a otras grandes corporaciones como Amazon y Walmart, que también están bajo el escrutinio de la Casa Blanca en medio de la incertidumbre económica y las presiones inflacionarias provocadas por los aranceles de importación impuestos por Trump. “En varias ocasiones he comunicado a Tim Cook que deseo que sus iPhones vendidos en Estados Unidos sean fabricados aquí, no en India ni en ningún otro país”, publicó Trump en su cuenta de Truth Social. “Si esto no se lleva a cabo, Apple deberá afrontar un arancel de al menos el 25% en Estados Unidos”.

La compañía, dirigida por Tim Cook, estaba evaluando la posibilidad de trasladar la producción de sus iPhones a India en respuesta a los aranceles impuestos por Trump sobre China, mientras trabaja en la reestructuración de sus cadenas de suministro. Tal decisión ha generado frustraciones constantes en la administración estadounidense, algo que Trump también mencionó durante un viaje reciente a Oriente Medio.