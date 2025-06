Tribunal rechaza apelación de Airbnb y mantiene bloqueo de 66.000 anuncios en España

MADRID (AP) — Un tribunal en España rechazó el jueves una apelación de Airbnb, confirmando así la orden que bloquea cerca de 66.000 anuncios de alquiler que, según el gobierno, infringían las normas locales.

Las autoridades señalaron que los alquileres a corto plazo ofrecidos en la plataforma contribuyen a intensificar la crisis de vivienda en el país, que actualmente experimenta un aumento notable en el turismo.

El pasado mes, el gobierno español ordenó a Airbnb la eliminación de 65.935 anuncios, tras identificar infracciones por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. De esa cifra, se especificó que 5.800 debían ser retirados de forma inmediata.

Hasta el momento, no se ha logrado establecer contacto con un representante de Airbnb para obtener un comentario respecto a la decisión emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Según el ministerio, los anuncios implicados no contaban con el número de licencia correspondiente y no precisaban si el propietario era una persona física o jurídica. En otros casos, se ubicaron números que no coincidían con los registrados ante las autoridades.

En declaraciones a The Associated Press el mes pasado, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, afirmó que la industria turística no debería comprometer “los derechos constitucionales del pueblo español”, tales como el derecho a la vivienda y al bienestar.

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, en una entrevista separada, destacó la necesidad del gobierno de gestionar los efectos no deseados del turismo masivo.

