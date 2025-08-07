Tribunal de Francia anula cláusula sobre pesticidas en ley agrícola y defiende el medio ambiente

PARÍS (AP) — El máximo tribunal de Francia bloqueó una parte clave de una controvertida ley agrícola que habría reintroducido un pesticida prohibido.

El tribunal afirmó que la medida no protegía el medio ambiente ni a las generaciones futuras. El resto de la ley, conocida como la “ley Duplomb” por el senador que la propuso, fue permitida.

El proyecto de ley, aprobado a principios de julio, tenía como objetivo flexibilizar las normas para los agricultores y acelerar proyectos como el almacenamiento de agua. Contó con el respaldo del gobierno y de los principales sindicatos agrícolas, pero enfrentó una feroz oposición de científicos, expertos en salud y grupos ecologistas.

En el centro de la indignación estaba el acetamiprid, un pesticida prohibido en Francia desde 2018 por su papel en el daño a las abejas y otros polinizadores. Los agricultores, especialmente los cultivadores de remolacha azucarera, habían presionado para su regreso.

Sin embargo, el tribunal dictaminó que la propuesta no era lo suficientemente estricta e ignoraba el compromiso constitucional de Francia con la protección ambiental.

La reacción fue rápida y generalizada. Una petición liderada por estudiantes en contra de la ley reunió más de dos millones de firmas, una de las más grandes en la historia de Francia. Los opositores denunciaron que el proyecto de ley fue aprobado de manera apresurada y sin debate, y advirtieron que ponía en riesgo la salud pública y la biodiversidad.

El fallo es un golpe para el gobierno del presidente Emmanuel Macron, que había defendido el proyecto de ley hasta el final.

Los críticos calificaron la decisión como una victoria para la democracia y el planeta. Algunos legisladores ya han prometido presionar por una derogación total en los próximos meses.

El acetamiprid está actualmente aprobado por la Unión Europea hasta 2033 y autorizado en otros países miembros.