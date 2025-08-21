Tres policías son juzgados por indígenas en Ecuador por supuesta infiltración a su territorio

QUITO (AP) — Tres policías retenidos desde hace tres días en un poblado del centro de Ecuador fueron sometidos el jueves a un juzgamiento indígena, acusados de ingresar sin autorización a su territorio para realizar actividades de espionaje y persecución política, según sus dirigentes.

La justicia indígena es reconocida por la Constitución ecuatoriana y permite a las autoridades de esos territorios aplicar procedimientos ancestrales para resolver conflictos internos siempre que no sean contrarios a la ley o a los derechos humanos.

Los agentes fueron retenidos la noche del lunes en la comunidad de Toacaso, en la provincia de Cotopaxi —unos 79 kilómetros al sur de Quito—, tras ser acusados por el excandidato presidencial y exdirigente de la mayor organización indígena del país, Leonidas Iza, de perseguirlo e intentar atentar contra su vida.

Iza, quien reside en esa zona, no presentó pruebas y sustentó su acusación en presuntos chats encontrados en los celulares de los agentes que no han sido judicializados.

La Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (UNOANC) resolvió en una audiencia comunitaria la supuesta “infiltración” de los agentes que “atenta contra la paz comunitaria, vulnera derechos fundamentales y constituye una violación a la autonomía de la justicia indígena”, dijo el grupo en un comunicado.

La Fiscalía de Ecuador señaló que los uniformados “se encontraban colaborando con diligencias dentro de una investigación previa”. The Associated Press consultó a la oficina de prensa de la Fiscalía cuál es el motivo de la investigación en la que participan los agentes, pero indicó que la razón es “reservada”.

La policía interpuso una acción de protección ante la justicia ordinaria para conseguir la liberación de los agentes, pero fue suspendida el jueves tras la orden de un juez que pidió que un médico ingrese a la comunidad y verifique su estado de salud. Imágenes difundidas por el canal de televisión Teleamazonas dejaron ver a un hombre atado a una columna de cemento con las manos hacia la espalda.

La Fiscalía dijo que “respeta y reconoce” las normas y tradiciones indígenas en sus territorios, pero consideró fundamental establecer mecanismos de diálogo con la justicia ordinaria para garantizar la protección de los derechos humanos de los agentes.

En otros casos en los que los acusados han sido hallados culpables, fueron sometidos a latigazos mientras estaban amarrados a postes de madera, golpeados con plantas de ortiga —altamente urticante—, sometidos a baños de agua fría y obligados a caminar en ropa interior por las calles de la comunidad.

El gobierno no se ha pronunciado sobre el caso.