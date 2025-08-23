En vivo

La Cadena del Gol

San Lorenzo vs. Instituto

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Agustín González

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Ctral. vs. Newell´s

Rosario

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Tottenham le ganó 2-0 de visitante al Manchester City

Con goles de Brennan Johnson y Joao Palhinha, los "Spurs" vencieron al equipo de Pep Guardiola.

23/08/2025 | 12:47Redacción Cadena 3

FOTO: Tottenham impacta y vence 2-0 a un descuidado Manchester City

LONDRES (AP) — Tottenham continuó su espectacular inicio de temporada en la Liga Premier bajo el mando del nuevo entrenador Thomas Frank.

Con goles de Brennan Johnson y Joao Palhinha, los "Spurs" le ganaron este sábado 2-0 de visitante al Manchester City.

Fue una tarde para el olvido para el arquero del City, James Trafford, quien cometió un grave error en el segundo gol, cuando Palhinha, cedido a préstamo, aprovechó un error del debutante local Trafford poco después de que Johnson abriera el marcador.

El arquero inglés regresó al Estadio Etihad este verano en un movimiento de 36,5 millones de dólares desde Burnley.

En un día difícil para el equipo local, el recién fichado Rayan Ait-Nouri se lesionó y fue reemplazado por Nathan Ake a la mitad del primer tiempo.

Poco después, Tottenham encontró la red. Un cabezazo desviado de Pape Matar Sarr dejó abierto a Richarlison, quien disparó y le dejó el balón a Johnson para que rematara.

El gol inicialmente fue anulado por un fuera de juego, pero finalmente los árbitros concedieron la anotación tras revisar el VAR.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido?
Tottenham venció 2-0 al Manchester City en un partido disputado en el Estadio Etihad.
¿Quiénes anotaron los goles?
Los goles fueron anotados por Brennan Johnson y Joao Palhinha.

¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se jugó el 23 de agosto de 2025.

¿Dónde se llevó a cabo?
El encuentro se disputó en el Estadio Etihad, casa del Manchester City.

¿Cuál fue el error destacado en el partido?
El portero James Trafford cometió un error que permitió el segundo gol de Tottenham.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho