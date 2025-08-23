Tottenham le ganó 2-0 de visitante al Manchester City

LONDRES (AP) — Tottenham continuó su espectacular inicio de temporada en la Liga Premier bajo el mando del nuevo entrenador Thomas Frank.

Con goles de Brennan Johnson y Joao Palhinha, los "Spurs" le ganaron este sábado 2-0 de visitante al Manchester City.

Fue una tarde para el olvido para el arquero del City, James Trafford, quien cometió un grave error en el segundo gol, cuando Palhinha, cedido a préstamo, aprovechó un error del debutante local Trafford poco después de que Johnson abriera el marcador.

El arquero inglés regresó al Estadio Etihad este verano en un movimiento de 36,5 millones de dólares desde Burnley.

En un día difícil para el equipo local, el recién fichado Rayan Ait-Nouri se lesionó y fue reemplazado por Nathan Ake a la mitad del primer tiempo.

Poco después, Tottenham encontró la red. Un cabezazo desviado de Pape Matar Sarr dejó abierto a Richarlison, quien disparó y le dejó el balón a Johnson para que rematara.

El gol inicialmente fue anulado por un fuera de juego, pero finalmente los árbitros concedieron la anotación tras revisar el VAR.