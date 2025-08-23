Tottenham le ganó 2-0 de visitante al Manchester City
Con goles de Brennan Johnson y Joao Palhinha, los "Spurs" vencieron al equipo de Pep Guardiola.
23/08/2025 | 12:47Redacción Cadena 3
FOTO: Tottenham impacta y vence 2-0 a un descuidado Manchester City
LONDRES (AP) — Tottenham continuó su espectacular inicio de temporada en la Liga Premier bajo el mando del nuevo entrenador Thomas Frank.
Con goles de Brennan Johnson y Joao Palhinha, los "Spurs" le ganaron este sábado 2-0 de visitante al Manchester City.
Fue una tarde para el olvido para el arquero del City, James Trafford, quien cometió un grave error en el segundo gol, cuando Palhinha, cedido a préstamo, aprovechó un error del debutante local Trafford poco después de que Johnson abriera el marcador.
El arquero inglés regresó al Estadio Etihad este verano en un movimiento de 36,5 millones de dólares desde Burnley.
En un día difícil para el equipo local, el recién fichado Rayan Ait-Nouri se lesionó y fue reemplazado por Nathan Ake a la mitad del primer tiempo.
Poco después, Tottenham encontró la red. Un cabezazo desviado de Pape Matar Sarr dejó abierto a Richarlison, quien disparó y le dejó el balón a Johnson para que rematara.
El gol inicialmente fue anulado por un fuera de juego, pero finalmente los árbitros concedieron la anotación tras revisar el VAR.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el partido?
Tottenham venció 2-0 al Manchester City en un partido disputado en el Estadio Etihad.
¿Quiénes anotaron los goles?
Los goles fueron anotados por Brennan Johnson y Joao Palhinha.
¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se jugó el 23 de agosto de 2025.
¿Dónde se llevó a cabo?
El encuentro se disputó en el Estadio Etihad, casa del Manchester City.
¿Cuál fue el error destacado en el partido?
El portero James Trafford cometió un error que permitió el segundo gol de Tottenham.
[Fuente: AP]