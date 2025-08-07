En vivo

Tottenham: James Maddison será operado por rotura de ligamento cruzado anterior

El centrocampista James Maddison fue diagnosticado con una rotura de ligamento cruzado anterior. Su cirugía está programada para realizarse en los próximos días y afectará su participación en la próxima temporada.

07/08/2025 | 10:54Redacción Cadena 3

FOTO: Tottenham: James Maddison será operado por rotura de ligamento cruzado

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El centrocampista James Maddison se sometió a una cirugía por una rotura de ligamento cruzado anterior, informó Tottenham el jueves.

Maddison se lesionó el domingo durante el amistoso de pretemporada de los Spurs contra Newcastle en Seúl. No se dio un plazo para su recuperación.

“Su cirugía se llevará a cabo en los próximos días y, después de eso, James comenzará su rehabilitación con nuestro equipo médico”, dijo Tottenham en un comunicado. “Todos en Tottenham Hotspur le desean a James una recuperación completa y rápida”.

La recuperación de una cirugía de ligamento cruzado anterior puede llevar entre 6 y 12 meses, lo que significa que Maddison probablemente se perderá la mayor parte de la próxima temporada, que comienza la próxima semana.

Es el último golpe para Maddison, de 28 años, quien se perdió la final de la Liga Europa la temporada pasada por una lesión en la rodilla. Tottenham venció al Manchester United para obtener el título del certamen continental y el boleto para disputar la próxima edición de la Liga de Campeones.

“Lo apoyaremos en cada paso del camino”, dijo Tottenham.

Lectura rápida

¿Qué le ocurrió a James Maddison?
Sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior.

¿Qué anunció Tottenham?
Que Maddison se sometería a cirugía.

¿Cuándo se lesionó?
Durante un amistoso contra Newcastle el domingo.

¿Cuánto tiempo tomará su recuperación?
Entre 6 y 12 meses.

¿Qué pasó con Maddison la temporada pasada?
Se perdió la final de la Liga Europa por una lesión en la rodilla.

[Fuente: AP]

