Tormenta tropical Henriette se fortalece en el Pacífico pero no amenaza a tierra

HILO, Hawái (AP) — La tormenta tropical Henriette se fortaleció en el océano Pacífico central al noreste de Hawái y podría convertirse en un huracán, pero no representó una amenaza para tierra, informó el Centro Nacional de Huracanes el domingo.

La tormenta se encontraba a unos 670 kilómetros (unas 415 millas) al norte-noreste de Hilo, Hawái, según el centro con sede en Miami, y se movía hacia el noroeste a 26 km/h (16 mph). Esta previsto a continuar ese rumbo durante los próximos días, bien al norte de las islas hawaianas.

Sus vientos máximos sostenidos eran de 95 km/h (60 mph), con un fortalecimiento adicional esperado. La tormenta podría convertirse en un huracán el domingo por la noche o el lunes, indicó el centro. No se emitieron vigilancias ni advertencias costeras.

El umbral para un huracán son vientos de 120 km/h (74 mph). El centro describió a Henriette como un pequeño ciclón tropical.

La tormenta tropical Ivo también se movía a través del Pacífico, a unos 645 kilómetros (unas 400 millas) al oeste de la punta de Baja California, México, y se previó a debilitarse para el lunes, informó el centro de huracanes.

La tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph) y se movía hacia el oeste-noroeste a 17 km/h (10 mph). No había vigilancias ni advertencias costeras en efecto.