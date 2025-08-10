Tormenta tropical Henriette se fortalece en el Pacífico pero no amenaza a tierra
La tormenta tropical Henriette se fortaleció en el Pacífico central al noreste de Hawai, con vientos máximos de 95 km/h, pero no representa amenaza para tierra, según el Centro Nacional de Huracanes.
10/08/2025 | 17:18Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
HILO, Hawái (AP) — La tormenta tropical Henriette se fortaleció en el océano Pacífico central al noreste de Hawái y podría convertirse en un huracán, pero no representó una amenaza para tierra, informó el Centro Nacional de Huracanes el domingo.
La tormenta se encontraba a unos 670 kilómetros (unas 415 millas) al norte-noreste de Hilo, Hawái, según el centro con sede en Miami, y se movía hacia el noroeste a 26 km/h (16 mph). Esta previsto a continuar ese rumbo durante los próximos días, bien al norte de las islas hawaianas.
Sus vientos máximos sostenidos eran de 95 km/h (60 mph), con un fortalecimiento adicional esperado. La tormenta podría convertirse en un huracán el domingo por la noche o el lunes, indicó el centro. No se emitieron vigilancias ni advertencias costeras.
El umbral para un huracán son vientos de 120 km/h (74 mph). El centro describió a Henriette como un pequeño ciclón tropical.
La tormenta tropical Ivo también se movía a través del Pacífico, a unos 645 kilómetros (unas 400 millas) al oeste de la punta de Baja California, México, y se previó a debilitarse para el lunes, informó el centro de huracanes.
La tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph) y se movía hacia el oeste-noroeste a 17 km/h (10 mph). No había vigilancias ni advertencias costeras en efecto.
Lectura rápida
¿Qué sucedió? La tormenta tropical Henriette se fortaleció en el océano Pacífico.
¿Quién lo informó? El Centro Nacional de Huracanes.
¿Cuándo ocurrió? Domingo, 10 de agosto de 2025.
¿Dónde se localiza? Al noreste de Hilo, Hawái.
¿Cuál es la situación actual? No representa amenaza para tierra.
[Fuente: AP]