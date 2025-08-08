FOTO: Tommy Fleetwood encuentra su ritmo y toma gran ventaja en el inicio de playoffs del PGA Tour

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — Tommy Fleetwood tuvo otro gran cierre el viernes con cuatro birdies consecutivos, lo que le dio una ronda de 64 golpes, seis bajo par, y el liderazgo después de 36 hoyos en el Campeonato FedEx Cup St. Jude, con la vista puesta en un esquivo título del PGA Tour.

Mucha atención se centró en los 50 mejores de la FedEx Cup que avanzaron desde el primer evento de postemporada. Fleetwood ya estaba asegurado hasta la final en el Tour Championship. Lo que le importaba era ganar.

“No ha sucedido para mí aún en el PGA Tour, pero preferiría estar ahí arriba y no lograrlo del todo que no estar ahí en absoluto”, dijo Fleetwood. “¿Y quién sabe? Tal vez este fin de semana sea el bueno y lo veremos, y seguiremos adelante desde ahí”.

Fleetwood estaba en 13 bajo par con un total de 127, cuatro golpes por delante de Collin Morikawa (65) y Akshay Bhatia (69). Justin Rose también se encontraba en nueve bajo par después de un birdie en el hoyo 16, par cinco. Las tormentas llegaron al área, obligando a los espectadores a abandonar el campo y suspendiendo el juego.

Fleetwood terminó con cuatro birdies consecutivos el jueves. Hizo tres seguidos al principio, incluyendo un putt de 30 pies desde el borde del green en el par tres del cuarto hoyo en el TPC Southwind. También tuvo un par de salvadas clave de par alrededor del giro antes de comenzar otra racha.

El único bogey llegó en el hoyo final cuando pasó del búnker a un rough espeso, y el tiro seguro desde allí fue unos 50 pies más allá del pin.

Kurt Kitayama tuvo la puntuación más baja de la ronda con 63, moviéndose al top cinco en la tabla de posiciones como un recordatorio de lo rápido que pueden cambiar las fortunas.

