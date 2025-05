Thunder logró una ajustada victoria ante Timberwolves y acaricia la final

MINNEAPOLIS (AP) — En un emocionante enfrentamiento, el Thunder de Oklahoma City se impuso 128-126 a los Timberwolves de Minnesota, logrando una importante ventaja de 3-1 en las Finales de la Conferencia Oeste.

La estrella del encuentro, Shai Gilgeous-Alexander, tuvo una actuación sobresaliente, anotando 40 puntos, además de capturar diez rebotes y repartir nueve asistencias, consolidando su estatus de candidato a MVP.

/Inicio Código Embebido/

SGA DROPS A NEAR 40-POINT TRIPLE DOUBLE ??



?? 40 PTS

?? 10 AST

?? 9 REB



The @okcthunder take a 3-1 Western Conference Finals lead! pic.twitter.com/Lu44iHcoLs