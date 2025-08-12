FOTO: Thunder encabeza noche inaugural de la NBA y el calendario navideño de esta temporada

NUEVA YORK (AP) — El Oklahoma City Thunder se sintió menospreciado la temporada pasada cuando no fueron incluidos en el calendario de Navidad de la NBA.

Eso no será un problema este año.

Los reinantes campeones de la NBA con su MVP Shai Gilgeous-Alexander estarán trabajando en casa para Navidad esta temporada. Recibirán a Victor Wembanyama y los Spurs de San Antonio como parte del quinteto anual de partidos del 25 de diciembre de la liga.

Los otros encuentros de Navidad, anunciados por la NBA el martes: Cleveland en Nueva York; Houston contra LeBron James y los Lakers de Los Ángeles; Dallas —con la primera selección del draft Cooper Flagg— de visita a Golden State, y Denver en casa contra Minnesota.

Algunos juegos de la Copa NBA están programados para ser anunciados el miércoles y el calendario completo —80 de los 82 partidos para todos los equipos— se dará a conocer el jueves. Los dos duelos restantes para cada club se completarán en diciembre según el desempeño de los equipos en la Copa NBA.

“Ellos confeccionan el calendario. Nosotros lo cumplimos”, expresó el entrenador del Thunder, Mark Daigneault, la temporada pasada, cuando se le preguntó sobre la ausencia de su equipo en los partidos del 25 de diciembre. “Nuestros jugadores, lo sé, hubieran querido jugar en Navidad porque es un día tan emblemático en la temporada de la NBA. Pero no podemos controlar eso”.

Bueno, de alguna manera sí controlaron su destino de programación navideña esta temporada.

Los campeones de la NBA típicamente son invitados a jugar en Navidad la temporada siguiente. Oklahoma City venció a Indiana en unas Finales de la NBA que se fueron al máximo de siete partidos la temporada pasada. Los Pacers, campeones de la Conferencia Este, están entre los excluidos de Navidad este año, después de perder a Tyrese Haliburton por una rotura de Aquiles que lo dejará fuera toda esta temporada y ver a Myles Turner firmar con Milwaukee en la agencia libre.

Los Knicks jugarán su 58vo juego de Navidad, extendiendo su récord de la NBA. El primer duelo de Navidad en la historia de la liga fue en el Madison Square Garden en 1947.

Boston, Filadelfia y Phoenix jugaron en Navidad la temporada pasada y no pasaron el corte del 25 de diciembre esta temporada, siendo reemplazados por Cleveland (que fue el primer sembrado del Este), Houston (que adquirió a Kevin Durant en un canje con los Suns) y el Thunder.

Cleveland y el Thunder jugarán en Navidad por primera vez desde 2018. Los Rockets tienen un juego de Navidad por primera vez desde 2019.

James, si juega en el feriado, hará su vigésima aparición navideña en su récord de 23 temporadas en la NBA. Apenas 12 franquicias de la NBA tienen 20 juegos de Navidad, y James pronto podría tener tantos como jugador.

Y será un gran feriado de la NBA en Texas: los tres equipos del estado jugarán en Navidad por primera vez.

Noche de apertura

El regreso de NBC al mundo de las transmisiones de la NBA en Estados Unidos comienza oficialmente con la noche de apertura el 21 de octubre, cuando el Thunder recibirá sus anillos de campeonato antes de recibir a Durant y los Rockets en el primer juego de la temporada.

Eso será seguido por Stephen Curry, Jimmy Butler y Golden State enfrentándose a James, Luka Doncic y los Lakers en el segundo choque de la doble cartelera de NBC. Esos son los únicos dos juegos en la noche de apertura.

