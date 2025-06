Temor por la seguridad en sinagogas tras recientes ataques a comunidades judías en EEUU

Los dirigentes de las instituciones judías en Estados Unidos consideraron que los recientes incidentes de violencia en Boulder, Colorado, y en Washington D.C. subrayan la necesidad de permanecer en alerta, a pesar de los esfuerzos realizados durante años para reforzar la seguridad y garantizar la protección de sus comunidades.

Las heridas sufridas por más de una docena de personas en Boulder, quienes participaban en una manifestación por la liberación de rehenes israelíes en la Franja de Gaza, y el asesinato de dos trabajadores de la embajada israelí frente a un museo judío en Washington D.C. poco antes, impulsaron a los líderes a buscar más recursos y respaldo.

En respuesta a la tragedia en D.C., un total de 43 organizaciones judías emitieron un comunicado conjunto, solicitando al gobierno de Estados Unidos incrementar el financiamiento del Programa de Subvenciones para la Seguridad de Organizaciones Sin Fines de Lucro a un total de 1.000 millones de dólares.

Compromiso con la seguridad

El rabino Rick Jacobs, presidente de la Unión para el Judaísmo Reformista, enfatizó que "cada organización judía ha tomado en serio la seguridad durante años. Es fundamental que lo hagamos." Expresó que las subvenciones solicitadas servirían para mejorar la infraestructura de seguridad, incluyendo cámaras, vidrios reforzados y barreras para impedir accesos no autorizados a los recintos.

"Estas son las realidades cotidianas de la vida judía en el siglo XXI en Estados Unidos. Es una situación lamentable, pero es nuestra responsabilidad esencial garantizar la seguridad de las personas", amplió Jacobs.

Shira Hutt, vicepresidenta ejecutiva de las Federaciones Judías de América del Norte, también expresó su preocupación tras el ataque en Boulder, señalando que los fondos actuales son insuficientes. Indicó que sólo el 43% de los solicitantes del programa de subvenciones del año pasado obtuvieron apoyo económico.

Además, Hutt subrayó que aumentar el financiamiento para las fuerzas policiales locales es igualmente crucial para brindar la protección necesaria a las comunidades judías. "Afortunadamente, el ataque fue detenido antes de que pudiera causar un daño mayor. Esto es, sin duda, una crisis completa, y debemos asegurarnos de contar con el apoyo necesario", afirmó Hutt.

Fondo de emergencia establecido

La organización JEWISHcolorado, una de las federaciones estatales, lanzó una campaña el martes para recaudar 160.000 dólares destinados a apoyar a la comunidad de Boulder y mejorar las medidas de seguridad en sus instituciones y eventos.

Los líderes de la Federación Judía de Los Ángeles instaron a los grupos gubernamentales y empresariales a formar alianzas que promuevan un entendimiento mutuo y a garantizar respuestas a amenazas potenciales. El rabino Noah Farkas, presidente de la federación, expresó: "Los judíos aquí en Los Ángeles están aterrorizados pero decididos. Necesitamos resultados y confiamos en que nuestro gobierno y fuerzas del orden hagan más".

Desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás en octubre de 2023, los gastos en seguridad de 63 escuelas judías han aumentado en un promedio del 84%, según datos de la Teach Coalition, que aboga por mayor financiamiento estatal y federal para la seguridad de estas instituciones. La directora nacional de la coalición, Sydney Altfield, argumentó que los ataques en Washington y Boulder aumentan la urgencia por mayor seguridad.

"Algunas personas pueden ver esto como casos aislados, sean en Colorado o en D.C., pero debemos reconocer que podría suceder en cualquier lugar. Es esencial que nuestros sectores más vulnerables, nuestros niños, estén protegidos de la mejor manera posible", puntualizó Altfield.

En Florida, el rabino Jason Rosenberg compartió que los miembros de la sinagoga reformista en Tampa Bay se sienten nerviosos, y que una mayor seguridad podría ayudar a mejorar esa sensación de protección. Explicó que "hay una percepción de que estos ataques no son eventos aislados, son, en parte, el resultado de una retórica antisemita creciente en nuestra sociedad".

A pesar del terror que sienten, Rosenberg ha promovido un mensaje de resiliencia, manifestando la importancia de no dejar que estos eventos definan la comunidad. "Nuestro deber es sumar santidad a nuestras vidas y no permitir que estos actos de violencia nos detengan en nuestras actividades sagradas", concluyó.

Reflexiones sobre el futuro

Jacobs advirtió que los ataques subrayan la urgencia de implementar nuevas estrategias de seguridad en las instituciones judías. Aseguró que se enfrenta a un desafío no solo en la entrada sino también en la vigilia de lo que acontece fuera de sus instalaciones.

El ataque en Boulder tuvo lugar en una "protesta pacífica", y Jacobs destaca la necesidad de discernir lo que sucede dentro y fuera de las sinagogas. Comenta que los protocolos de seguridad han evolucionado, asemejando las medidas a las de los aeropuertos, un contraste con las prácticas en iglesias donde se prioriza el ambiente acogedor.

Por último, la periodista Tiffany Stanley de AP contribuyó a este artículo, que cuenta con el apoyo de una colaboración con The Conversation US, financiada por Lilly Endowment Inc. La cobertura religiosa de AP es responsabilidad única de la organización.