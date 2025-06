Stephen King revela su visión sobre "The Life of Chuck" y la vida en apocalipsis

FOTO: Stephen King habla sobre "The Life of Chuck", el fin del mundo y la alegría

NUEVA YORK (AP) — Bill Thompson, el primer editor de Stephen King, afirmó en alguna ocasión: “Steve tiene una cámara de cine en su cabeza”. La obra de King se caracteriza por descripciones vívidas, convirtiéndose en la base de alrededor de 50 películas. Desde el estreno de "Carrie" de Brian De Palma en 1976, Hollywood ha buscado en los libros de King un rico material lleno de personajes intrigantes y situaciones escalofriantes.

A menudo, al abrir un libro de King al azar, se pueden encontrar referencias al cine. Nombres como Rita Hayworth, películas clásicas como "El Mago de Oz" y "Cantando bajo la lluvia" aparecen en sus páginas. Este gusto por el cine también se refleja en la propia afición del autor por las películas.

“Admiro todo, desde 'The 400 Blows' hasta las películas de Jason Statham”, comentó King en una conversación telefónica desde su hogar en Maine. “Incluso la peor película puede ser un buen pasatiempo. La única que realmente me obligó a salir fue 'Transformers'; en un momento simplemente pensé, 'Esto es ridículo'”.

a medida que el tiempo ha pasado, King ha adoptado una filosofía respecto a cómo se expresa sobre las adaptaciones de sus libros: “Si no puedes decir algo bueno, mejor guarda silencio”. La excepción a esta regla fue "The Shining" de Stanley Kubrick, a la que King describió como “un impresionante Cadillac sin motor”. Sin embargo, a veces, King siente una conexión tan profunda con las adaptaciones que le resulta emocionante hablar de ellas. Este es el caso de "The Life of Chuck", la nueva adaptación dirigida por Mike Flanagan basada en su novela corta publicada en la colección de 2020, "If It Bleeds".

La película "The Life of Chuck" se estrena en selectas salas de Estados Unidos el 4 de junio y a nivel nacional el 13 de junio. La historia presenta tramas interconectadas, siendo la secuencia inicial de un tono apocalíptico. Se presenta un mundo en el que Internet se siente tambaleante, mientras que California parece desprenderse del continente como si fuera un viejo papel tapiz. Sin embargo, a pesar del caos, el tema central es el significado de la vida, cuyo valor se mantiene incluso frente a la adversidad. Se exploran temas como la celebración de la vida, el baile, el trabajo de Walt Whitman y la alegría.

“En 'The Life of Chuck', aunque la vida de este personaje se acorta, aún puede experimentar momentos de alegría”, explicó King. “El miedo y el dolor son parte de la experiencia humana, pero también lo es la alegría”.

Stephen King, el humanista

Es interesante observar que, cuando King aborda situaciones sombrías, suele centrarse en la vida de un solo individuo. Aunque la oscuridad y la desolación siempre han sido elementos presentes en su obra, "The Life of Chuck" pone de relieve su faceta más humanista. Flanagan, quien ha adaptado dos obras de King previamente, menciona: “La razón por la que el horror de King funciona es porque lo complementa con luz, amor y empatía”.

King, de 77 años, ha escrito cerca de 80 libros, incluyendo el recientemente publicado "Never Flinch", que regresa a su popular personaje, la detective privada Holly Gibney, quien ya apareció en "If It Bleeds". King se siente complacido por el crecimiento de Gibney como personaje y disfruta de explorar sus inseguridades, pensando que, aunque estas no desaparecen, es un reflejo de la vida real.

“Siempre me resultó gratificante ver a Holly volverse más confiada”, dice King. “Ninguno de nosotros supera completamente nuestras inseguridades”. King continúa señalando que ha encontrado una satisfacción genuina al desarrollar personajes y relatos a lo largo de su vasta carrera. “Es un placer enorme escribir; por eso lo hago con tanto entusiasmo”, concluyó.

Ansiedades contemporáneas

King reconoce que los temas oscuros, como el cambio climático, han comenzado a permeabilizar sus obras. Comenta sobre la necesidad de que se reconozcan estos problemas y critica la falta de acción de ciertos sectores políticos. Con “Never Flinch”, explora el mundo contemporáneo a través de la historia de Gibney, reflexionando sobre las realidades de violencia que enfrentan muchas mujeres hoy en día.

La historia de "The Life of Chuck" inicia con King observando a un baterista en una calle de Boston, imaginando así el personaje de un hombre de negocios que se deja llevar por la música y la danza. En la adaptación, este personaje es interpretado por Tom Hiddleston, cuya inclusión refuerza el enfoque sobre la naturaleza humana y su complejidad.

Sinceridad en un mundo cínico

Curiosamente, las adaptaciones de King que más éxito han tenido, como "Stand By Me" y "The Shawshank Redemption", provienen de sus relatos más compasivos. "The Life of Chuck", que obtuvo el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Toronto, busca transmitir un mensaje optimista. King, que asistió al estreno mundial, mostró un raro interés, ya que la última vez que hizo algo similar fue hace 26 años. El autor confía en que "The Life of Chuck" logre un mejor desempeño en taquilla, a pesar de las incertidumbres que enfrentan las adaptaciones de su obra.

“El ve esta película como algo especial”, menciona Flanagan, insistiendo en que la historia carece de cinismo y, siendo presentada en un contexto tan cínico, King se siente particularmente protector con ella. A lo largo del año, King tiene varios proyectos en desarrollo, incluidos "Welcome to Derry" y "El Instituto", además de los avances en su próximo libro "Talisman 3".

La vida de Chuck es representativa de un concepto que resuena con la de King mismo, resaltando que incluso las vidas más simples pueden tener un profundo significado. Como dice Whitman, “dentro de él hay multitudes” que nos sorprenden. King comparte su propia experiencia al expresar: “Hay días en que me siento seguro de que será un buen día, y no ocurre. Y otros, que estoy cansado, y luego resulta ser increíble. Nunca se sabe qué día habrá”.