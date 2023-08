En el mundo contemporáneo, la irrupción de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) están dejado su huella en diversas áreas. Uno de los más sorprendidos por estos adelantos es el mundo artístico, un ámbito previamente considerado inmune a la influencia de las máquinas. Sin embargo, la creciente capacidad de programas basados en IA para generar imágenes, escribir textos, e incluso componer música, está planteando un cuestionamiento crucial: ¿las máquinas podrán reemplazar a los artistas humanos?

El renombrado autor Stephen King aborda este dilema en un artículo publicado en The Atlantic, donde explora las diferencias entre los escritores y los sistemas de IA que pueden redactar textos. Su conclusión, aunque matizada, resulta alentadora para los escritores: "Todavía no".

King, conocido por obras como Misery, IT y Cementerio de animales, ilustra la brecha entre los escritores humanos y las IA en su relato. Describe una escena donde un personaje dispara a otro en la nuca, pero la bala no logra atravesar completamente el cráneo. El autor destaca que la creatividad genuina proviene de la conexión íntima con la historia y la sorpresa inesperada, un matiz que las IA actuales no han logrado captar. Si bien King reconoce la posibilidad de que las IA evolucionen en este aspecto, "la creatividad humana sigue siendo incomparable".

Esta reflexión de King adquiere relevancia en medio de un debate más amplio sobre el papel de la Inteligencia Artificial en la creatividad artística. Recientemente, un fallo judicial en Estados Unidos sostuvo que las obras generadas por IA no están protegidas por derechos de autor, argumentando que la propiedad intelectual se basa en la creatividad humana. Esta sentencia exacerbó la tensión entre artistas y la creciente automatización en el ámbito artístico.

En Hollywood, la industria del entretenimiento también se encuentra inmersa en esta contienda. Guionistas y actores han liderado una huelga en protesta por el aumento del uso de métodos automatizados en la creación de películas y series. Aunque King deja una puerta abierta a la posibilidad de que las IA desarrollen mayor creatividad, ya se han presentado casos donde la influencia de la IA es evidente.

En síntesis, el avance de la inteligencia artificial plantea interrogantes fundamentales sobre la creatividad y el arte. Si bien las IA actuales han demostrado habilidades notables, la chispa de la creatividad genuina todavía parece ser un territorio reservado para los seres humanos. No obstante, el futuro podría alterar este equilibrio, llevando a una colaboración más estrecha entre la inteligencia artificial y los artistas humanos, en lugar de un reemplazo completo.