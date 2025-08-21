Sony aumentó el precio de la consola Playstation 5 en Estados Unidos
Sony aumentó 50 dólares el precio de su consola Playstation 5 en Estados Unidos, a partir del 21 de agosto. El incremento afecta a la PS5 estándar, la Edición Digital y la Pro.
21/08/2025 | 18:43Redacción Cadena 3
FOTO: Sony aumenta el precio de su consola Playstation 5 en EEUU
NUEVA YORK (AP) — Sony aumentó 50 dólares al precio de sus consolas PlayStation 5 en Estados Unidos, informó la compañía.
“Al igual que muchas empresas globales, seguimos navegando en un desafiante entorno económico”, publicó Isabelle Tomatis, vicepresidenta de Marketing Global de Sony, en un blog. “Como resultado, hemos tomado la difícil decisión de aumentar el precio de venta recomendado para las consolas PlayStation 5 en Estados Unidos a partir del 21 de agosto”.
El cambio de precio afectó a la PlayStation 5 estándar, la Edición Digital y la Pro. De acuerdo con la compañía, los precios de los juegos y accesorios permanecieron sin cambios y el incremento únicamente afectó a las consolas vendidas en Estados Unidos.
Cuando Sony reportó sus ganancias a principios de agosto, la compañía con sede en Tokio informó que estaba trabajando para diversificar su cadena de suministro para aliviar el impacto de los aranceles de Estados Unidos.
Sony fue el último de los tres grandes fabricantes de consolas en aumentar los precios este año. Microsoft incrementó los precios de sus consolas Xbox en marzo, y Nintendo aumentó los precios tanto de su consola original Switch como de los accesorios para la Switch 2.
[Fuente: AP]