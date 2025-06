Sobreviviente de accidente aéreo de Air India comparte su inquietante relato

NUEVA DELHI (AP) — Viswashkumar Ramesh, el único pasajero que logró sobrevivir al catastrófico accidente de Air India que dejó 241 víctimas fatales, no podía creer que se encontraba vivo cuando despertó rodeado de llamas, escombros y cuerpos calcinados.

Ramesh, un ciudadano británico de origen indio, se dirigía a Londres en el vuelo que se estrelló poco después de despegar de Ahmedabad, en el noroeste de la India, el jueves por la tarde. Este trágico incidente se considera uno de los peores desastres aéreos en la historia de India y marcó el primer accidente de un Boeing 787-8 Dreamliner desde su entrada en servicio en 2009, de acuerdo con la Red de Seguridad de la Aviación.

Recuperándose en un hospital local, Ramesh compartió su desgarrador relato con la emisora estatal de India, describiendo cómo la aeronave parecía atascarse en el aire tras el despegue. Según su relato, justo antes del impacto se encendieron luces verdes y blancas, y aunque la aviónica se aceleró, la capacidad de elevarse al aire fue infructuosa.

Sentado en el asiento 11A, mencionó que su lado del aircraft impactó con el suelo de un edificio, lo que le permitió encontrar un pequeño espacio para escapar tras la ruptura de la puerta. Tras desabrocharse el cinturón de seguridad, se vio forzado a salir rápidamente del avión.

"Al abrir los ojos, comprendí que seguía vivo", expresó, detallando que sufrió quemaduras en su mano izquierda. Caminó en estado de shock hasta que fue socorrido por residentes locales que lo llevaron a un hospital en ambulancia.

El primer ministro indio, Narendra Modi, visitó el lugar de la tragedia y se reunió con Ramesh, quien le relató los horrores presenciados y aseguró que el mandatario se mostró preocupado por su salud.

El doctor Dhaval Gameti, responsable de su atención médica, informó que Ramesh había llegado desorientado y con múltiples lesiones, aunque parece estar fuera de peligro.

Ramesh, aún con su tarjeta de embarque en mano en el hospital, narró que presenció la muerte de varios pasajeros y miembros de la tripulación, así como partes de la aeronave esparcidas en el escenario del accidente. El sobreviviente viajaba con su hermano y se comunicó con familiares en Leicester después del siniestro, según declaró su primo, Ajay Valgi, a la cadena BBC. Ramesh tiene una esposa y un pequeño hijo en casa.

"Simplemente dijo que estaba bien, nada más", comentó Valgi, quien agregó que la familia está aliviada por su bienestar, aunque lamentan profundamente la pérdida de su otro hermano. El hermano de Ramesh, Nayan Kumar Ramesh, reveló a Sky News que recibió una llamada de su hermano segundos después del accidente, en la que le informó sobre su supervivencia.

"Hizo una videollamada a nuestro padre mientras ocurría el accidente, diciendo: 'El avión se estrelló. No tengo idea de dónde está mi hermano. No veo a nadie más. No sé cómo he sobrevivido o cómo logré salir del avión'", relató a Sky.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.