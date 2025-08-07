FOTO: Shai Gilgeous-Alexander, Jugador Más Valioso de la NBA, recibe la llave de Hamilton, su ciudad natal

HAMILTON, Canadá (AP) — Shai Gilgeous-Alexander, el Jugador Más Valioso de la NBA, recibió la llave de la ciudad de Hamilton de manos de la alcaldesa Andrea Horwath durante un acto público realizado el jueves en el estadio local.

Horwath también anunció que la estrella de Oklahoma City tendrá una calle con su nombre después de culminar una temporada épica al llevar al Thunder al título de la NBA.

“Cuando crecía mientras viajaba por el mundo, a innumerables estados, ciudades y países, la gente siempre preguntaba de dónde era”, rememoró Gilgeous-Alexander ante una multitud entusiasta en la zona norte del estadio, después de levantar el trofeo de campeón de la NBA sobre su cabeza. “Me enorgullecía decirles a todos que era de Hamilton.

“Hamilton es diferente a cualquier otra ciudad en Ontario, los habitantes de Hamilton tienen un sentido diferente de tenacidad, determinación, orgullo y energía que el resto de la provincia y, honestamente, no podía alejarme de eso. Llevo eso conmigo todos los días y a donde quiera que voy, así que sólo pueden imaginarse la inmensa alegría que sentí cuando supe que recibiría una llave de la ciudad que amo y una calle con mi nombre”.

Gilgeous-Alexander regresó al Estadio de Hamilton el jueves por la noche. Fue honrado al inicio del segundo cuarto del partido de la liga canadiense de fútbol americano entre los Tiger-Cats locales y los Lions de la Columbia Británica.