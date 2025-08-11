Sequía y averías: más de un millón de personas sin agua en Cuba

LA HABANA (AP) — Más de un millón de cubanos carecieron de servicio de agua potable por la sequía y las averías en los equipos de bombeo, informaron el lunes las autoridades.

“El abasto de agua en el país atravesó una situación crítica”, reconoció al periódico oficial Granma el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez.

En las provincias del oriente, la falta de lluvias y el consecuente bajo nivel de las represas afectaron actualmente a unas 860.000 personas. Las provincias en estado crítico fueron Santiago de Cuba –adonde se ubicó la segunda ciudad del país, del mismo nombre--, Holguín y Ciego de Ávila.

La temporada seca se extendió de noviembre a abril y las lluvias se esperaban entre mayo y octubre, en coincidencia con la época de ciclones tropicales. Pero este año las precipitaciones fueron menores a lo esperado.

En cuanto a La Habana, ubicada al occidente, Rodríguez indicó que unas 248.000 personas no tuvieron abastecimiento regular del vital líquido porque las fallas en el suministro eléctrico afectaron a los equipos usados para el bombeo de agua.

El año pasado, vecinos de La Habana reportaron varios meses de severa crisis en el abastecimiento de agua.

Cuba, con 9,7 millones de habitantes, atravesó una dura crisis económica que impidió a las autoridades invertir en obras de infraestructura. En muchos lugares fue habitual ver camiones cisterna descargando agua en viviendas y edificios luego de que los vecinos se quejaron de no haber recibido el fluido por varios días.