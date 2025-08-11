Sequía y averías: más de un millón de personas sin agua en Cuba
Más de un millón de cubanos padecen la falta de agua potable debido a severas sequías y problemas en equipos de bombeo. La situación se agrava en provincias del oriente y en La Habana.
11/08/2025 | 13:46Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
LA HABANA (AP) — Más de un millón de cubanos carecieron de servicio de agua potable por la sequía y las averías en los equipos de bombeo, informaron el lunes las autoridades.
“El abasto de agua en el país atravesó una situación crítica”, reconoció al periódico oficial Granma el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez.
En las provincias del oriente, la falta de lluvias y el consecuente bajo nivel de las represas afectaron actualmente a unas 860.000 personas. Las provincias en estado crítico fueron Santiago de Cuba –adonde se ubicó la segunda ciudad del país, del mismo nombre--, Holguín y Ciego de Ávila.
La temporada seca se extendió de noviembre a abril y las lluvias se esperaban entre mayo y octubre, en coincidencia con la época de ciclones tropicales. Pero este año las precipitaciones fueron menores a lo esperado.
En cuanto a La Habana, ubicada al occidente, Rodríguez indicó que unas 248.000 personas no tuvieron abastecimiento regular del vital líquido porque las fallas en el suministro eléctrico afectaron a los equipos usados para el bombeo de agua.
El año pasado, vecinos de La Habana reportaron varios meses de severa crisis en el abastecimiento de agua.
Cuba, con 9,7 millones de habitantes, atravesó una dura crisis económica que impidió a las autoridades invertir en obras de infraestructura. En muchos lugares fue habitual ver camiones cisterna descargando agua en viviendas y edificios luego de que los vecinos se quejaron de no haber recibido el fluido por varios días.
Lectura rápida
¿Cuántas personas se ven afectadas por la falta de agua en Cuba? Más de un millón de cubanos se ven afectados por la falta de agua potable.
¿Cuál es la causa principal del desabastecimiento de agua? La falta de lluvias y las averías en los equipos de bombeo.
¿Qué provincias están más afectadas por la crisis de agua? Las provincias críticas son Santiago de Cuba, Holguín y Ciego de Ávila.
¿Qué porcentaje de la población de La Habana no recibe agua? Aproximadamente 248.000 personas en La Habana no tienen abastecimiento regular.
¿Cómo afecta la crisis económica a la situación del agua en Cuba? La crisis económica impide invertir en infraestructura para mejorar el abastecimiento de agua.
[Fuente: AP]