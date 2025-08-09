Sentencian a líder opositor de Chad a 20 años de prisión por incitar a la violencia

DAKAR, Senegal (AP) — La corte penal de Chad sentenció el sábado a Success Masra, ex primer ministro y líder de la oposición del país, a 20 años de prisión tras ser condenado por cargos que incluyen incitación al odio y la revuelta, y complicidad en asesinato. Los cargos se originaron a partir de un enfrentamiento mortal entre pastores y agricultores en mayo.

Masra también fue multado con 1.000 millones de francos CFA (casi 1,8 millones de dólares). Antes de abandonar la sala del tribunal, Masra dio un mensaje a sus seguidores: "Manténganse firmes".

Tras el veredicto, Kadjilembay Francis, abogado de Masra, dijo a los periodistas: "Acaba de ser sometido a ignominia y humillación indigna". Anunció que apelará la sentencia.

Masra y 67 coacusados, en su mayoría personas del mismo grupo étnico Ngambaye, han enfrentado juicios por provocar un enfrentamiento entre pastores y agricultores en Mayo en Logone Occidental, en el suroeste del país centroafricano. Los choques dejaron 35 muertos y seis heridos. El expremier ha negado los cargos en su contra.

Masra, quien fue primer ministro entre enero y mayo del año pasado, es el líder del partido Les Transformateurs y ha sido un crítico acérrimo de Mahamat Déby, el actual presidente de Chad.

Déby asumió el poder en 2021 después que su padre, Idriss Déby Itno, fuera asesinado cuando combatía a los rebeldes en el norte del país. Había gobernado el país durante 30 años.

Déby legitimó su presidencia con una elección a principios de este año, comicios en que enfrentó a Masra y su partido.