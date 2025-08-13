Seis personas murieron tras un accidente de camión y furgoneta en Michigan

CARO, Michigan, EE.UU. (AP) — Un camión pasó una señal de alto y chocó contra una camioneta, matando al menos a seis personas en una zona rural de Michigan, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió la tarde del martes en el municipio de Gilford, en el condado de Tuscola, a 161 kilómetros (100 millas) al norte de Detroit.

Trece personas estaban en los dos vehículos, incluyendo 10 en la furgoneta, según la policía.

“Varios pasajeros fueron expulsados del camión y de la camioneta. En este momento hay seis muertes confirmadas y se desconoce el estado de los pacientes adicionales”, indicó la policía en Facebook.

La camioneta transportaba a miembros de una comunidad local Amish, reveló el subjefe policial Robert Baxter.

“Los de la camioneta iban con chofer pagado”, comentó Baxter a The Associated Press. “No estoy seguro de hacia dónde se dirigían o de dónde venían. Son residentes del condado”.

Baxter manifestó que siete personas fueron llevadas a un hospital. No tenía actualizaciones sobre sus condiciones.