Seis personas murieron tras un accidente de camión y furgoneta en Michigan
El accidente ocurrió en el municipio de Gilford, en el condado de Tuscola, cuando un camión pasó una señal de alto y chocó contra una furgoneta con 10 ocupantes.
13/08/2025 | 14:57Redacción Cadena 3
FOTO: Cadena 3 Noticias
CARO, Michigan, EE.UU. (AP) — Un camión pasó una señal de alto y chocó contra una camioneta, matando al menos a seis personas en una zona rural de Michigan, informaron las autoridades.
El accidente ocurrió la tarde del martes en el municipio de Gilford, en el condado de Tuscola, a 161 kilómetros (100 millas) al norte de Detroit.
Trece personas estaban en los dos vehículos, incluyendo 10 en la furgoneta, según la policía.
“Varios pasajeros fueron expulsados del camión y de la camioneta. En este momento hay seis muertes confirmadas y se desconoce el estado de los pacientes adicionales”, indicó la policía en Facebook.
La camioneta transportaba a miembros de una comunidad local Amish, reveló el subjefe policial Robert Baxter.
“Los de la camioneta iban con chofer pagado”, comentó Baxter a The Associated Press. “No estoy seguro de hacia dónde se dirigían o de dónde venían. Son residentes del condado”.
Baxter manifestó que siete personas fueron llevadas a un hospital. No tenía actualizaciones sobre sus condiciones.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Michigan? Un camión chocó contra una furgoneta, resultando en la muerte de seis personas.
¿Quiénes están involucrados? Las víctimas eran miembros de una comunidad Amish que viajaban en una furgoneta.
¿Dónde ocurrió el accidente? El accidente tuvo lugar en el municipio de Gilford, en el condado de Tuscola, Michigan.
¿Cuándo ocurrió el evento? El accidente ocurrió la tarde del martes.
¿Cuántas personas estaban en los vehículos? Un total de trece personas viajaban en los dos vehículos involucrados en el choque.
[Fuente: AP]