Scottie Scheffler evita las comparaciones con Tiger Woods a pesar de ser una inspiración

FOTO: Scottie Scheffler no quiere comparaciones con Tiger Woods, pero dice que lo inspiró

ATLANTA (AP) — Scottie Scheffler evitó las comparaciones con Tiger Woods incluso cuando los números comenzaron a hacer eso inevitable.

Scheffler fue el número uno del mundo durante más tiempo que cualquier otro desde Woods. Fue el primer jugador desde Woods en lograr más de cinco victorias en años consecutivos. Llegó al Campeonato del Tour con una racha de 13 torneos entre los 10 mejores.

“Es muy tonto ser comparado con Tiger Woods. Creo que Tiger es un tipo que se destaca solo en el juego de golf, y creo que siempre lo hará”, comentó Scheffler. “Tiger inspiró a toda una generación de golfistas. Hemos crecido viendo a ese tipo hacer lo que hacía semana tras semana, fue bastante asombroso atestiguarlo”.

Scheffler quedó asombrado la única vez que jugó con Woods en un torneo, un momento que se presentó hace casi cinco años y que moldeó la forma en que el joven de 29 años, originario de Dallas, ahora domina su deporte.

Fue la ronda final del Masters en noviembre de 2020. Ambos estaban a 11 golpes del líder y sin posibilidad de ganar.

Lo que destacó de ese domingo otoñal fue que Woods hizo un diez en el hoyo 12, par tres, y logró birdie en cinco de sus últimos seis hoyos.

Scheffler recuerda el hoyo de apertura igual de bien.

En retrospectiva sobre el comienzo de su carrera profesional, Scheffler sintió que era culpable de no darse suficientes oportunidades de ganar y rara vez estar en el grupo final.

“Siempre me encontraba un poco afuera mirando hacia adentro, y ésa es una de las cosas que aprendí al jugar con Tiger”, expresó.

“Estamos en el vigésimo puesto o lo que sea entrando al domingo en el Masters. Tiger ha ganado cinco Masters, no tiene ninguna posibilidad de ganar el torneo. Luego llegamos al primer hoyo y lo estaba viendo leer su putt, y pensé: '¡Oh, Dios mío, este tipo está en ello ahora mismo!’.

“Eso fue algo en lo que pensé durante mucho tiempo”, comentó Scheffler. “Sentí que un cambio que necesitaba hacer era traer esa misma intensidad a cada ronda y cada tiro. Y siento que la razón por la que he tenido éxito en estos torneos es... simplemente la consistencia y la intensidad que traigo a cada ronda de golf. No hay que dejar de lado tiros, no dejar de lado rondas, no dejar de lado torneos.

“Cuando llego a un torneo, estoy aquí con un propósito y es competir duro, y compites duro en cada tiro”.

Eso fue lo que el golf ha presenciado desde que Scheffler finalmente se destacó en el WM Phoenix Open en 2022, y en dos meses fue campeón del Masters y número uno del mundo.

Eso no significa que gane cada semana: el golf sigue siendo golf, un juego imposible de dominar.

Esta semana es un ejemplo de eso. El cambio en el formato del Campeonato del Golf puso énfasis en llegar a East Lake, y ahora los 30 mejores jugadores comienzan desde cero durante 72 hoyos para ver quién gana la Copa FedEx.

Scheffler no tiene ventaja al comenzar con diez bajo par, ni tiene una delantera de puntos. Es un cambio bienvenido para la mayoría de los jugadores porque lo aprobaron. Rory McIlroy, el campeón del Masters, dice que no le importaban los golpes asignados desde el inicio porque el buen juego debería recibir alguna recompensa.

“No odiaba los golpes de inicio. Pensaba que el golfista que jugó mejor durante el transcurso de la temporada debería haber tenido una ventaja al llegar aquí”, indicó. “Pero también podrías argumentar que si fueran golpes de inicio esta semana, Scheffler con una ventaja de dos, probablemente no era suficiente considerando lo que ha hecho este año”.

Scheffler comenzó con una ventaja de dos golpes en cada uno de los últimos tres años y aún así hizo falta un tercer intento ganar la FedEx Cup. Le encanta la presión de competir.

Y además, no comenzar con una ventaja seguramente hará que se concentre desde el principio.

Tiene a su caddie Ted Scott de vuelta con la bolsa esta semana. Scott se había ausentado para atender una emergencia familiar.

Scheffler señala rápidamente cómo su carrera despegó cuando trajo a Scott para trabajar, con toda la preparación que puso en su trabajo.

Este año ha sido el mejor, considerando que comenzó tarde debido a una cirugía de mano, y agregó el Campeonato de la PGA y el Abierto Británico a sus dos títulos anteriores del Masters.

Pero aún no ha terminado. Scheffler recuerda el 2022 cuando perdió una ventaja de seis golpes en la ronda final ante McIlroy. Ése fue el año en que ganó su primer Masters, ascendió al número uno del mundo y logró cuatro victorias.

Pero cuando regresó a casa, fue recibido con condolencias por no ganar en East Lake.

“Me molestó mucho terminar un año en que los chicos decían: ‘Oye, gran juego, lamento cómo terminó’. Es como, '¿Sabes qué, hombre? Gané el Masters este año, gané algunos otros torneos’. Fue un año bastante bueno”.

El torneo comienza el jueves. Ya ha sido un buen año para Scheffler.

