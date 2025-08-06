Santa Rosa, la isla en el Amazonas que reavivó una disputa limítrofe entre Colombia y Perú

BOGOTÁ (AP) — Una pequeña formación en medio del caudaloso río Amazonas, bautizada como isla Santa Rosa, se convirtió en la nuez de una disputa limítrofe entre Colombia y Perú que tiene sus raíces en el siglo pasado.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó el martes a Perú de estar copando un territorio que considera parte de la Amazonía colombiana e incumpliendo un tratado bilateral. Lo cual fue de inmediato refutado por el gobierno peruano, que no se mostró dispuesto a “ceder” parte de su territorio.

El debate llegó en un momento en que ambos países daban pasos para recomponer sus relaciones diplomáticas, luego de que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, retiró en marzo a su embajador al considerar que Petro había realizado declaraciones “injerencistas” a favor del expresidente Pedro Castillo.

Una antigua disputa limítrofe

Los límites entre Colombia y Perú fueron la causa de una guerra entre los dos países librada en 1932 y 1933, en una época en que había un auge de la explotación del caucho en la Amazonía. Un grupo de peruanos tomaron Leticia, actualmente capital del departamento colombiano de Amazonas, y la reclamaron como propia.

La guerra terminó cuando ambas partes se dieron cita en Brasil y firmaron el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, en el que ratificaron un acuerdo anterior de 1922 que trataba sobre la línea de frontera y la navegación fluvial.

Los ríos, como el Amazonas, sirvieron para delimitar la frontera. Años más tarde, en 1929, los países hicieron una asignación de islas. Actualmente la frontera entre Colombia y Perú tiene una extensión de 1.626 kilómetros.

La isla “nueva”

Sin embargo, el problema actual se produjo por una formación surgida a mitad del siglo pasado en el curso del río Amazonas llamada del lado peruano isla Santa Rosa, con unos 3.000 vecinos distribuidos en más de 10 aldeas y más de 27 kilómetros cuadrados. Se ubicó en cercanías de Leticia, en el lado colombiano.

Colombia alegó que no alcanzó a ser tenida en cuenta en la asignación de islas de 1929, debido a que no había emergido o no se había formado, por lo que pide que se inicie un proceso de asignación de común acuerdo.

Sin embargo, las autoridades peruanas sostienen que siempre fue territorio de Perú porque, según aseguran, es parte de una isla más grande llamada Chinería, la cual fue asignada a ese país por una comisión demarcadora binacional en 1922.

El canciller peruano, Elmer Schialer, explicó el martes que el río Amazonas separó en dos a la isla Chinería, creando así Santa Rosa, alrededor de la década de 1950.

En la práctica, Perú está ejerciendo su jurisdicción en la isla y en julio, tras seis años de gestiones, convirtió a la isla Santa Rosa en un distrito llamado “Santa Rosa de Loreto”, lo cual fue reprochado por Colombia.

La isla tiene problemas de delincuencia transfronteriza, incluido el narcotráfico y la trata de personas, debido a que son insuficientes las fuerzas de seguridad, según un informe de la policía peruana. Además, un informe del Congreso peruano indicó que por la escasa presencia estatal, gran parte de los pobladores cruzan hacia Leticia o a poblaciones peruanas en busca de servicios médicos, educación y servicios notariales.

La tensión diplomática

Perú rechazó dos notas diplomáticas sobre el tema enviadas este año por Colombia, según dijo el canciller peruano, quien advirtió que están dispuestos a seguir dialogando pero sin ceder “ni un metro” del territorio peruano.

El presidente colombiano teme que se vea reducido el territorio que le corresponde a Leticia, situada justo enfrente, quitándole su “vida comercial”.

Petro planeó asistir el jueves a Leticia para un acto protocolario que se solía realizar en Boyacá, a 130 kilómetros de Bogotá. Decidió moverlo hacia la Amazonía como un acto simbólico, para reclamar a Perú.