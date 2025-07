Russell mantiene firme su posición en Mercedes ante rumores sobre Verstappen

SILVERSTONE, Inglaterra (AP) — George Russell confirmó que existen posibilidades “excepcionalmente bajas” de abandonar Mercedes el próximo año, aun cuando afirmó que el equipo discutía sobre el campeón de Fórmula 1 Max Verstappen.

Previo al Gran Premio de Gran Bretaña, Russell expresó su optimismo por seguir con Mercedes, señalando que un cambio de pilotos podría comprometer la competitividad del equipo con los nuevos reglamentos que entrarán en vigor en 2026.

La semana pasada, el piloto generó revuelo al comentar en Sky Sports que “las conversaciones con personas como Verstappen están en marcha”, lo que explicaría la falta de renovación de su contrato para 2026.

Toto Wolff, director del equipo Mercedes, no negó el interés en el campeón de cuatro títulos Verstappen, quien ha rehusado pronunciarse sobre su futuro en Red Bull más allá de 2025.

Russell también afirmó: “Quiero seguir con Mercedes en el futuro. La realidad es que Toto nunca me ha fallado. Siempre me ha dado su palabra, aunque debe tomar decisiones que beneficien al equipo, que incluye a todos los que son parte de Mercedes”.

“Para mí, no hay de qué preocuparme, ya que no creo que vaya a cambiar de equipo. De hecho, tampoco me inquieta quién sea mi compañero”, destacó, añadiendo que su enfoque se mantiene en la conducción.

Russell reafirmó su lealtad a Mercedes: “Todo se resolverá. La probabilidad de que no esté en Mercedes el próximo año es muy baja”. Además, resaltó que la continuidad es clave para enfrentar los cambios que traerá la nueva temporada.

En la actualidad, Russell se ubica cuarto en la clasificación general de la F1 y consiguió la única victoria de Mercedes en la temporada durante el Gran Premio de Canadá el mes pasado. Su compañero, el debutante Kimi Antonelli, de 18 años, ha tenido un gran rendimiento en su primera temporada.

Verstappen, por su parte, mencionó que no tiene “nada más que agregar” tras los rumores surgidos en Austria, donde tampoco confirmó su permanencia en Red Bull. También se abstuvo de comentar sobre un posible interés de Mercedes.

A pesar de los rumores, Verstappen descartó la posibilidad de hacer una pausa en la F1 para explorar otras oportunidades en diferentes series de carreras.