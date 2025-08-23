Rusia solicita reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Nord Stream

Rusia solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las explosiones del gasoducto Nord Stream en 2022, tras la detención de un sospechoso ucraniano en Italia, informó un alto diplomático ruso en redes sociales.

Dmitri Polyanskiy, primer representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, indicó que la reunión tendrá lugar el 26 de agosto a las 16:00 EST (20:00 GMT) bajo la presidencia de Panamá. Añadió que Moscú llamará la atención sobre la naturaleza “prolongada y poco transparente” de la investigación alemana sobre las explosiones.

La fiscalía alemana indicó que el ciudadano ucraniano, identificado como Serhii K., fue detenido el jueves en Italia a petición de Alemania, según un informe de la agencia de noticias Xinhua.

Es sospechoso de formar parte de un grupo que colocó artefactos explosivos en los gasoductos Nord Stream y presuntamente fue uno de los coordinadores de la operación.

Según informes, Serhii K. negó cualquier implicación, afirmando que se encontraba en Ucrania en el momento del incidente, y se negó a ser extraditado voluntariamente a Alemania, donde podría enfrentar hasta 15 años de prisión si es declarado culpable.

El 26 de septiembre de 2022, explosiones sin precedentes causaron graves daños en los gasoductos Nord Stream, incluyendo tres de las cuatro líneas de Nord Stream y Nord Stream 2, este último no fue puesto en funcionamiento.

Las autoridades rusas afirmaron repetidamente que el sabotaje se llevó a cabo con el apoyo de Estados Unidos.

La Fiscalía General de Rusia abrió una causa penal, clasificando el incidente como un acto de terrorismo internacional.