El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Rusia se considera con derecho a tomar medidas para desplegar misiles terrestres de medio y corto alcance si es necesario, informó un medio de Moscú.

El 4 de agosto, desde la Cancillería de Rusia anunciaron que el país toma nota de la desaparición de las condiciones para el mantenimiento de una moratoria unilateral sobre el despliegue de misiles terrestres de mediano y corto alcance y ya no se considera vinculada por las autorrestricciones correspondientes adoptadas anteriormente, declararon.

"Rusia se considera con derecho a tomar las medidas apropiadas si es necesario", declaró Peskov, respondiendo a una pregunta de los periodistas sobre la declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

De conformidad con el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (Tratado INF), las partes se habían comprometido a no producir, probar ni desplegar misiles balísticos y de crucero terrestres de alcance intermedio (1.001?km-5.500 km) y corto (500 km-1.000 km), así como sus lanzadores.

Washington anunció su retirada unilateral del Tratado INF a principios de 2019 y el acuerdo expiró el 2 de agosto de aquel año.

Además, señaló que la esfera de Defensa del país es un área sensible y no pública, de acuerdo con la publicación del sitio Sputnik News.

"Es poco probable que se esperen anuncios [sobre la posibilidad de desplegar los misiles regulados por el INF por parte de Rusia], sin embargo, estamos hablando de la esfera de la Defensa, por lo que es un área bastante sensible y no pública", subrayó el vocero.

Lectura rápida

¿Qué medidas considera Rusia? Rusia se considera con derecho a desplegar misiles terrestres de medio y corto alcance si es necesario.

¿Quién hizo la afirmación? El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, realizó la declaración.

¿Cuándo se deshizo la moratoria? La moratoria unilateral sobre el despliegue de misiles se dio a conocer el 4 de agosto.

¿Qué acuerdo expiró en 2019? El Tratado INF expiró el 2 de agosto de 2019 tras el retiro de Estados Unidos.

¿Cuál es la esfera sensible mencionada? La esfera de Defensa del país fue descrita como un área sensible y no pública.