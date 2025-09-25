Romain Grosjean volverá a conducir un auto de F1 tras su accidente en llamas

FOTO: Romain Grosjean conducirá un auto de F1 cinco años después de su accidente en llamas

SCARPERIA E SAN PIERO, Italia (AP) — Casi cinco años después de que su carrera de Fórmula Uno terminó con un espectacular accidente, Romain Grosjean volvió a ponerse al volante de un coche de F1.

Grosjean se reunió con antiguos colegas y el equipo de Haas mientras probó un coche de 2023 el viernes en el circuito de Mugello en Italia.

Grosjean llevó un casco de edición especial decorado con dibujos de sus tres hijos, que tenía la intención de usar en lo que habría sido su última carrera de la temporada 2020 en Abu Dhabi.

Nunca llegó a usarlo debido a un accidente en el Gran Premio de Bahrein el mes anterior, que ha pasado a la historia de la F1. El coche de Grosjean se partió en dos y quedó atrapado en la barrera mientras el combustible se incendiaba. Necesitó tratamiento por quemaduras, se perdió las dos últimas carreras de la temporada y luego se quedó sin asiento en la F1 para 2021.

“Realmente no puedo creer que hayan pasado casi cinco años, pero volver y tener esta salida con mi antiguo equipo es realmente algo especial”, admitió Grosjean.

Desde que dejó la F1, Grosjean ha competido principalmente en Estados Unidos en las series de IndyCar y sportscar, participando tres veces en las 500 Millas de Indianápolis y una vez en las 24 Horas de Le Mans.

El evento del viernes también vio al ex piloto de IndyCar y presentador de F1 James Hinchcliffe probar el Haas de 2023.