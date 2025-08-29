FOTO: Rodri y Carvajal regresan a España para las eliminatorias del Mundial tras largas lesiones

MADRID (AP) — El actual poseedor del Balón de Oro, Rodri, y el veterano del Real Madrid, Dani Carvajal, fueron convocados nuevamente por España para los próximos partidos de clasificación para la Copa del Mundo, tras largas ausencias debido a lesiones en la rodilla.

El entrenador de España, Luis de la Fuente, incluyó a estos pilares en el plantel que anunció el viernes para los partidos ante Bulgaria y Turquía el cuatro y siete de septiembre, mientras que el campeón europeo busca un lugar en la Copa del Mundo 2026.

Rodri se perdió casi toda la temporada pasada después de romperse el ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha hace un año. Luego sufrió otra lesión, supuestamente en la ingle, durante la Copa Mundial de Clubes.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ahora lo incorporó cuidadosamente a su alineación. Rodri se perdió el partido inaugural de la Liga Premier del City, una victoria por 4-0 sobre el Wolverhampton, y entró como suplente en la derrota por 2-0 ante el Tottenham el fin de semana pasado.

Carvajal se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha en octubre del año pasado. Regresó con el Madrid en julio y fue titular por primera vez desde su regreso el fin de semana pasado en la victoria por 3-0 en el Real Oviedo.

De la Fuente también convocó por primera vez a Jesús Rodríguez, del Como de Italia. El extremo de 19 años se unió al equipo de Cesc Fàbregas este verano procedente del Real Betis.

___

España:

Porteros: David Raya (Arsenal, Inglaterra), Unai Simón (Athletic Bilbao), Álex Remiro (Real Sociedad).

Defensores: Dani Carvajal (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea, Inglaterra), Pedro Porro (Tottenham, Inglaterra), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen, Alemania), Robin Le Normand (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Dean Huijsen (Real Madrid).

Centrocampistas: Pedri González (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal, Inglaterra), Mikel Merino (Arsenal, Inglaterra), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain, Francia), Rodri Hernández (Manchester City, Inglaterra), Gavi Páez (Barcelona), Fermín López (Barcelona).

Delanteros: Álvaro Morata (Como, Italia), Lamine Yamal (Barcelona), Jesús Rodríguez (Como, Italia), Dani Olmo (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yéremy Pino (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).

___

