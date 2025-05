Rey Carlos III destaca retos sin precedentes para Canadá en discurso inaugural

OTTAWA, Ontario, Canadá (AP) — En un significativo discurso inaugural al Parlamento canadiense, el rey Carlos III advirtió que Canadá enfrenta desafíos sin precedentes en un mundo que presenta peligros nunca antes vistos. El evento, que se llevó a cabo el martes, fue interpretado como un apoyo a las amenazas formuladas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la posible anexión del país norteamericano.

Ante esta situación, el primer ministro Mark Carney invitó al rey a pronunciar el discurso desde el trono, donde se expusieron las prioridades del gobierno en esta nueva sesión legislativa. Carlos, como jefe de estado de Canadá —nación que forma parte de la Commonwealth—, realizó sus declaraciones en francés, enfatizando la urgencia de la realidad actual.

El monarca declaró que “debemos enfrentar la realidad: desde la Segunda Guerra Mundial, nuestro mundo nunca ha sido más peligroso e inestable. Canadá enfrenta desafíos que, en nuestra vida, son sin precedentes”. Se refirió además a que “muchos canadienses se sienten nerviosos y preocupados por el mundo que cambia drásticamente a su alrededor”.

Un momento poco común

La ocasión fue especial, ya que es inusual que un monarca realice el discurso desde el trono en Canadá; la madre de Carlos, la reina Isabel II, lo realizó en dos ocasiones anteriores: 1957 y 1977. El rey expresó su profundo respeto por la identidad de Canadá, reconocida a nivel global por su valentía, diversidad y amabilidad de sus ciudadanos. En su vigésima visita a suelo canadiense, recordó que habían pasado casi 70 años desde que su madre inauguró el Parlamento.

“Desde entonces, Canadá ha cambiado drásticamente: repatriando su Constitución, logrando plena independencia y experimentando un inmenso crecimiento. Canadá ha abrazado sus raíces británicas, francesas e indígenas, convirtiéndose en un país audaz, innovador y verdaderamente multicultural”, explicó el rey.

Libertad y democracia

El rey Carlos III también reflexionó sobre el contexto en el que su madre inauguró una nueva sesión en 1957, cuando los ecos de la Segunda Guerra Mundial aún resonaban y la Guerra Fría cobraba fuerza. “La libertad y la democracia estaban bajo amenaza”, recordó, alertando que “hoy, Canadá enfrenta otro momento crítico. Los valores de democracia, pluralismo, estado de derecho, autodeterminación y libertad son altamente apreciados por los canadienses, y el gobierno está decidido a protegerlos”.

Añadió que “el gobierno canadiense protegerá la soberanía de Canadá, reconstituyendo y rearmando las Fuerzas Armadas”, con el objetivo de robustecer la defensa nacional. Destacó que se prevé estimular la industria militar canadiense y contribuir a la seguridad de Europa a través del plan ‘ReArm Europe’.

El auditorio incluyó la presencia de ex primeros ministros, entre ellos Justin Trudeau y Stephen Harper, quienes escucharon atentamente el mensaje del rey.

El discurso del rey

El discurso, que no fue redaccionado por el rey ni sus asesores británicos, representa su papel como jefe de estado no partidista en Canadá. Aunque leyó lo que le presentó el gobierno canadiense, también hizo algunas observaciones personales. Carney, el nuevo primer ministro y ex director del Banco de Inglaterra, se reunió previamente con el rey, así como con la primera gobernadora general indígena de Canadá, Mary Simon, quien actúa como representante del monarca.

A pesar del cierto desinterés por la monarquía en Canadá, Carney mostró un firme interés en delinear las distinciones entre Canadá y Estados Unidos. Según él, la visita del rey resalta la soberanía canadiense, especialmente en tiempos de creciente tensión con su vecino del sur.

El rey mencionó que Canadá tiene el potencial de forjar nuevas alianzas y crear una economía más inclusiva para todos los canadienses. Destacó que más del 75% de las exportaciones del país se dirigen a Estados Unidos, y Carney trabaja en diversificar el comercio para fortalecer la autonomía económica canadiense.

Tensa relación con Estados Unidos

El nuevo embajador estadounidense en Canadá, Pete Hoekstra, opina que no es necesario enviar mensajes de advertencia a Estados Unidos, sugiriendo que los canadienses deberían dejar de lado la idea de convertirse en el estado 51. También expuso que existen métodos más eficaces para comunicar mensajes, como el diálogo directo.

El profesor Daniel Beland, de la Universidad McGill, comentó sobre el discurso, subrayando que cualquier observación del rey acerca de la soberanía canadiense será escuchada con atención. Se destacó que la protección del idioma francés y la cultura quebequense permanecerán como prioridades del gobierno, subrayando su importancia en la identidad nacional.

“Definen el país que los canadienses, y yo, amamos tanto. Canadá es un país donde se celebran y respetan tanto el idioma francés como el indígena”, afirmó Carlos III.

El gobierno reafirmó su compromiso de resguardar las instituciones que promueven estas culturas, así como la industria láctea de Quebec, la cual ha sido objeto de críticas durante negociaciones comerciales previas.

Pompa y ceremonia

El rey y la reina llegaron al Edificio del Senado en un elegante carruaje tirado por caballos, escoltados por 28 equinos. Recibieron el Saludo Real de una guardia de honor compuesta por 100 miembros del 3er Batallón del Regimiento Real Canadiense antes de ingresar a la cámara para su discurso.

Tras la ceremonia, el rey planificó su regreso al Reino Unido, incluyendo una visita al Monumento Nacional de Guerra de Canadá. Justin Vovk, un historiador canadiense de la realeza, comentó que esta visita evoca recuerdos de la inauguración del Parlamento por parte de la reina Isabel II en Granada en 1985.

Una fuerza militar estadounidense invadió Granada sin consultar al gobierno británico, un contexto que sigue resonando en la relación entre los dos países. Así finalizó un discurso que no solo aborda el presente, sino que también invita a reflexionar sobre el pasado.

