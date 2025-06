Respaldo judicial a congresista por cuestionar votación del Senado en Colombia

BOGOTÁ (AP) — El viernes, un juez respaldó a una congresista que reclamó por la votación del Senado colombiano, donde se negó el aval necesario para convocar a una consulta popular, iniciativa del presidente Gustavo Petro. Esta consulta busca que los ciudadanos decidan sobre modificaciones en el sistema laboral del país.

El juez emitió un fallo a favor de la senadora oficialista María José Pizarro, quien pidió el amparo, ordenando al Senado que resuelva en un plazo de 48 horas su apelación respecto a la votación, la cual fue breve y polémica. Petro señaló que este fallo judicial evidencia el “fraude” que él sostiene que ocurrió, y considera que debe llevar a una nueva votación por parte de los senadores.

“Un juez acaba de tutelar nuestro derecho a la consulta popular. Se determinó que existió fraude en el Senado y se ordena repetir la votación en las próximas 48 horas”, destacó Petro en un discurso ante la Armada Nacional.

The government has struggled to push labor reform through Congress. After failing in this, it sought to hold a popular consultation, urging citizens to express their opinions directly on whether they want greater labor guarantees. These guarantees include a maximum eight-hour workday, 100% pay increase for Sunday work, preference for fixed-term contracts, and that delivery platform workers can negotiate their contracts and social security benefits.

El Senado opuso en firme a la consulta popular con una votación llevada a cabo el 14 de mayo. Esta votación se resolvió con 49 votos a favor y 47 en contra.

El gobierno, junto a algunos miembros de su bancada, alegó que se materializaron fraudes y errores en el proceso, tales como cerrar la votación de manera apresurada impidiendo que algunos senadores votaran, además de la falta de un anuncio adecuado sobre el tema que se estaba votando. Sin embargo, la mesa directiva del Senado desacreditó estas acusaciones.

El juez determinó que se debía garantizar el derecho de Pizarro al debido proceso, considerando que se le debió otorgar la oportunidad de apelar ante el rápido cierre de la votación.

El Senado no emitió una respuesta formal el viernes tras el fallo, aunque su presidente, Efraín Cepeda, solicitó al juez desestimar la pretensión de Pizarro, considerándola “jurídicamente improcedente, extemporánea y carente de objeto válido”.

De acuerdo con la legislación colombiana, antes de llevar a cabo una consulta popular, el Senado debe pronunciarse sobre la conveniencia de la misma. No obstante, el gobierno descartó la decisión de la cámara alta, interpretando que los senadores no se habían manifestado ni en apoyo ni en oposición a la consulta. Por esta razón, Petro anunció que emitirá la consulta popular a través de un decreto, decisión cuya viabilidad jurídica ha sido cuestionada.

Si el presidente convoca a la consulta popular, ésta deberá alcanzar un umbral mínimo de votos, con la participación de un tercio de los ciudadanos inscritos en el censo electoral, es decir, más de 13 millones de votos.