Reseña: “Weapons” de Zach Cregger explora el misterio de la desaparición de 17 niños

Una imagen perdurable de la nueva película “Weapons” aparece temprano: la visión de estudiantes de primaria saliendo de sus casas y corriendo sobre el césped suburbano, moviéndose como pájaros voladores con los brazos extendidos, al ritmo de una canción de George Harrison.

Excepto que esto sucede de noche —a las 2:17 de la mañana, para ser precisos— y no hay alegría en los niños. Solo corren. Y la canción de Harrison que se escucha no es la alegre “Here Comes the Sun”. Es “Beware the Darkness”. Bienvenidos de nuevo a otra entrega del director-guionista Zach Cregger, un maestro moderno del thriller.

“Weapons” es su segundo esfuerzo y es más ambicioso que su primera película, “Barbarian”. Está contada en capítulos desde la perspectiva de varios personajes entrelazados, como una versión de terror de “Magnolia” de Paul Thomas Anderson, y explora los efectos en cadena de un evento trágico. Pero a menudo se retrasa y se debilita en su camino hacia un final espantoso, con una dependencia de la hechicería que parece una salida fácil.

“Esta es una historia real”, dice un narrador infantil al inicio de la película, solo para que esa técnica desaparezca poco después. “Mucha gente muere de maneras muy extrañas”. De hecho: hay algunos apuñalamientos con tenedores, un asalto con un pelador de verduras y una víctima recibe tantos cabezazos que su cráneo se hunde.

El evento en el corazón de la película es la desaparición de 17 alumnos de tercer grado de una sola clase en medio de la noche en la frondosa ciudad de Maybrook, Illinois. Las cámaras de timbre los captan abriendo sus puertas delanteras y saliendo corriendo, para no ser vistos de nuevo. Solo un niño de la clase apareció al día siguiente en la escuela.

Todos están desconcertados y frustrados. ¿Planearon los niños esto juntos? ¿Recibieron un mensaje codificado a través de un videojuego o redes sociales? ¿Por qué un niño de la clase aparentemente fue perdonado? ¿Y sabe la maestra más de lo que deja ver?

Julia Garner, quien interpreta a la maestra, nos ofrece un personaje fascinante y espinoso, propenso a las fiestas de autocompasión y arrebatos de autojustificación. También es seductora y manipuladora y cada vez más dependiente del alcohol para lidiar con las sospechas que se ciernen sobre ella. En un momento, alguien escribe la palabra “bruja” en su Toyota. Pronto, el pueblo sabrá lo que realmente significa esa palabra.

Garner —quien está haciendo doble función este verano como el Silver Surfer en “Fantastic Four: First Steps”, vaya, qué rango— recibe la advertencia de mantenerse alejada del caso, pero se niega, haciendo sus propias vigilancias e intentando hablar con el único compañero de clase sobreviviente. “Somos los únicos que quedamos”, dice.

Siendo Cregger, hay muchas distracciones, paranoia y un sentido del humor casi existencial, generalmente burlándose de las convenciones de las películas de terror (y, en este caso, de la película “Willow”). En “Weapons”, también muestra hábilmente la tranquila resiliencia de los niños y su capacidad para enfrentar los horrores diarios y seguir adelante, tratando de ayudar a quienes aman a pesar de la espeluznante atrocidad.

Los padres angustiados están representados por el padre roto de Josh Brolin, cuyo hijo fue uno de los 17 que huyeron. Duerme en la habitación de su hijo, atormentado por la culpa de no haber podido proteger a alguien tan querido. Pronto se unirá a la maestra para descubrir el secreto de lo que hizo que los niños corrieran.

También chocarán con un usuario de drogas local/delincuente de bajo nivel, interpretado de manera excelente por Austin Abrams, cuyo torpe alivio cómico es bienvenido. Amy Madigan es irreconocible y absolutamente hipnotizante como la tía excéntrica del niño sobreviviente, un espléndido Cary Christopher.

“Weapons” es mejor antes de su último tercio, cuando nos enteramos de una fuerza externa que pudo haber desencadenado toda esta miseria. Cregger parecía estar en terreno más firme burlándose de la vida suburbana, mostrando la brutalidad bajo las agradables apariencias del césped cortado, la desesperación silenciosa dentro de los matrimonios y la corrupción de los departamentos de policía de los pequeños pueblos.

Si “Barbarian” salió de la nada hace tres años y anunció una nueva voz emocionante en el cine, “Weapons” no decepciona, pero no tiene la ventaja de la sorpresa. Al menos, te hará sentir un poco de temor cuando el reloj marque las 2:17 de la mañana.

“Weapons”, un estreno de Warner Bros. Pictures debuta en Estados Unidos el viernes, tiene una clasificación R (que requiere que los menores de 17 años la vean acompañados de un padre o tutor) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por “violencia sangrienta fuerte e imágenes espeluznantes, diálogos, contenido sexual y uso de drogas”. Duración: 128 minutos. Dos estrellas y media de cuatro.

Lectura rápida

¿Qué evento central aborda la película? La desaparición de 17 alumnos de tercer grado en Maybrook, Illinois, durante la noche.

¿Quién es el director de “Weapons”? El director es Zach Cregger, conocido por su enfoque único en thrillers.

¿Cómo es el personaje de la maestra? Interpretada por Julia Garner, es compleja, manipulativa y luchadora contra sus propios demonios.

¿Qué se descubre hacia el final de la película? Una fuerza externa que pudo haber desencadenado la desaparición de los niños.

¿Cuál es la clasificación de la película? “Weapons” se clasifica como R, por su contenido violento y perturbador.