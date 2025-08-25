Refugiados rohinyas en Bangladesh conmemoran el aniversario del éxodo de Myanmar

COX’S BAZAR, Bangladesh (AP) — Decenas de miles de refugiados rohinyas de Myanmar que vivieron en docenas de campamentos en Bangladesh conmemoraron el octavo aniversario de su éxodo masivo, exigiendo un retorno seguro a su hogar anterior en el estado de Rakhine.

Los refugiados se reunieron el lunes en un campo abierto en un campamento en Kutupalong, en el distrito de Cox’s Bazar en Bangladesh, portando pancartas y carteles que decían “No más vida de refugiado” y “Repatriación, la solución definitiva”.

El día fue designado como el “Día de la Memoria del Genocidio Rohinya”.

El domingo comenzó una conferencia de tres días en Cox’s Bazar. Estaba previsto que dignatarios internacionales, representantes de Naciones Unidas, diplomáticos y el gobierno interino de Bangladesh hablaran sobre el apoyo a los refugiados con alimentos y otras comodidades y cómo acelerar el proceso de repatriación.

Se espera que el líder interino de Bangladesh, el nobel de la Paz Muhammad Yunus, hable el lunes.

Aunque Bangladesh y la ONU han hecho campaña durante mucho tiempo por el retorno seguro de más de uno millón de refugiados, la situación dentro de Myanmar ha permanecido inestable, especialmente en su hogar anterior en el estado de Rakhine. En Bangladesh, los refugiados rohinyas enfrentan desafíos como recortes de ayuda por parte de los donantes.

Cientos de miles de musulmanes rohinyas comenzaron a salir de Myanmar hacia Bangladesh el 25 de agosto de 2017. Viajaron a pie y en botes huyendo de bombardeos, asesinatos indiscriminados y otras formas de violencia en el estado de Rakhine. La región ha sido capturada por el grupo insurgente Ejército de Arakan, que combate contra los soldados del gobierno de Myanmar.

Los refugiados que protestaban el lunes en Kutupalong, uno de los más grandes de los más de 30 campamentos rohinyas, expresaron su frustración por el auge del Ejército de Arakan y la situación que contribuye a la incertidumbre sobre su retorno.

“Estamos aquí hoy porque el ejército de Myanmar y el ejército de Arakan cometieron genocidio contra nuestra comunidad. Estamos aquí hoy para recordar a las personas que perdieron sus vidas y que sacrificaron sus vidas por ser musulmanes”, dijo Nur Aziz, de 19 años, a The Associated Press.

“Queremos regresar a nuestro país con los mismos derechos que otros grupos étnicos en Myanmar. Los derechos que ellos disfrutan en Myanmar como ciudadanos del país, nosotros también queremos disfrutar de los mismos derechos”, expresó.

Myanmar lanzó una brutal represión en agosto de 2017 tras ataques insurgentes a puestos de guardia en el estado de Rakhine. La escala, organización y ferocidad de la operación llevaron a acusaciones de limpieza étnica y genocidio por parte de la comunidad internacional, incluidas Naciones Unidas.

El gobierno de Bangladesh, que estaba liderado en ese momento por la ex primera ministra Sheikh Hasina, ordenó abrir la frontera, permitiendo eventualmente que más de 700.000 refugiados se refugiaran en la nación de mayoría musulmana. Los recién llegados se sumaron a más de 300.000 refugiados que ya llevaban décadas en Bangladesh debido a violencia anterior perpetrada por el ejército de Myanmar.

Desde 2017, Bangladesh ha intentado al menos dos veces devolver a los refugiados y ha instado a la comunidad internacional a presionar al gobierno de Myanmar para establecer un ambiente pacífico que pueda ayudar a su repatriación.

