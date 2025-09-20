FOTO: Qué saber sobre el State Farm Stadium, sede del homenaje a Charlie Kirk

GLENDALE, Arizone, EE.UU. (AP) — El homenaje al ícono conservador Charlie Kirk se llevó a cabo el domingo en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

Kirk, de 31 años, un confidente del presidente Donald Trump, fue asesinado de un tiro el 10 de septiembre mientras hablaba con estudiantes en la Universidad del Valle de Utah. Tyler Robinson, de 22 años, fue acusado de asesinato agravado y otros delitos relacionados con el tiroteo.

Estas son algunas cosas que se debieron saber sobre el lugar donde tuvo lugar el servicio conmemorativo de Kirk:

¿Quién utiliza el estadio?

El State Farm Stadium es un estadio multipropósito con techo retráctil que puede albergar hasta 73.000 personas en sus eventos más grandes. Está ubicado en Glendale, que es un suburbio al oeste de Phoenix.

Su ocupante más reconocible es el equipo de la NFL, los Arizona Cardinals, y la franquicia ha jugado en la instalación desde que se inauguró en 2006. Los Cardinals no son propietarios del estadio y confirmaron, a través del portavoz Mark Dalton, que el equipo no participó en la reserva del homenaje a Kirk.

El Fiesta Bowl del fútbol americano universitario también se jugó cada año en el estadio.

La instalación es propiedad de la Autoridad de Deportes y Turismo de Arizona y es operada por ASM Global, que maneja los eventos. La portavoz del organismo, Kristen Pflipsen, escribió en una respuesta por correo electrónico que el homenaje a Kirk es un “evento privado, contratado y pagado. Como con todos los eventos privados, no divulgamos información específica del contrato.”

¿Por qué se realizó el evento en el State Farm Stadium?

El estadio es la instalación más grande del área metropolitana de Phoenix y también cuenta con aire acondicionado, lo cual resulta útil en el desierto de Sonora, donde la temperatura suele superar los 38 grados Celsius (100 grados Fahrenheit), incluso a finales de septiembre.

Kirk también tenía vínculos con Arizona. Su organización conservadora Turning Point USA tiene su sede en Phoenix, y Kirk vivió en el área.

Los Cardinals no estuvieron en Glendale el domingo, ya que jugaron en California contra los San Francisco 49ers. Eso permitió que el estadio estuviera disponible para alquilarlo con poca antelación.

¿Qué otros eventos se realizaron en el State Farm Stadium?

El State Farm Stadium no fue ajeno a los grandes eventos, habiendo albergado tres Super Bowls, incluido el más reciente en 2023, cuando los Kansas City Chiefs vencieron a los Philadelphia Eagles 38 a 35.

La instalación también fue sede del Final Four de baloncesto masculino de la NCAA en 2017 y 2024, y de un par de partidos de fútbol de la Copa Oro de la CONCACAF en junio.

El estadio también acogió muchos eventos no deportivos a lo largo de los años, incluidos conciertos de los Rolling Stones, U2, One Direction, Metallica, Taylor Swift, Beyoncé y Morgan Wallen. También se realizaron eventos más pequeños como ferias comerciales, eventos corporativos y bodas. El sitio web del State Farm Stadium dice que se reserva aproximadamente 120 veces al año.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.