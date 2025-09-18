Protesta en Manhattan: funcionarios arrestados por condiciones en centro de detención
Más de una docena de funcionarios electos y decenas de manifestantes fueron arrestados en Nueva York mientras exigían mejoras en un centro de detención de inmigrantes tras una orden judicial del gobierno.
18/09/2025 | 20:14Redacción Cadena 3
FOTO: Funcionarios electos y decenas de manifestantes arrestados en cárcel para migrantes de Manhattan
NUEVA YORK (AP) — Más de una docena de funcionarios electos fueron arrestados el jueves mientras protestaban por las condiciones en un centro de detención de inmigrantes en la ciudad de Nueva York, donde esta semana un juez federal extendió una orden judicial que exige al gobierno mejorar el trato a los detenidos.
Once funcionarios fueron arrestados mientras intentaban inspeccionar las salas de detención en el 10mo piso del edificio gubernamental de Federal Plaza 26 en Manhattan, según una coalición de políticos, activistas y líderes religiosos involucrados en la protesta.
Los funcionarios, incluidos el contralor de la ciudad Brad Lander y miembros de la legislatura estatal, buscaban asegurarse de que se esté cumpliendo una orden judicial preliminar emitida el miércoles que requiere que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos elimine las condiciones insalubres y el hacinamiento.
Lander fue arrestado previamente en el edificio después de que uniera los brazos con una persona que las autoridades intentaban detener. Fue liberado horas después.
Otros funcionarios fueron arrestados afuera del edificio, incluido el defensor público de la ciudad Jumaane Williams, según un portavoz de los manifestantes. En total, más de 75 personas fueron detenidas.
Lectura rápida
¿Qué sucedió? Funcionarios electos y manifestantes fueron arrestados durante una protesta en un centro de detención de inmigrantes.
¿Quiénes fueron arrestados? Más de una docena de funcionarios electos, incluidos Brad Lander y Jumaane Williams.
¿Cuándo ocurrió? El arresto tuvo lugar el jueves, tras una orden judicial reciente.
¿Dónde sucedió? En el 10mo piso del edificio gubernamental de Federal Plaza 26 en Manhattan.
¿Por qué protestaron? Exigieron mejoras en las condiciones de detención de inmigrantes tras la extensión de una orden judicial.
[Fuente: AP]