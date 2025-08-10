Policía griega incauta más de 270 kilos de cocaína; detienen a tres hombres

TESALÓNICA, Grecia (AP) — La policía de Grecia incautó más de 270 kilogramos (595 libras) de cocaína con un valor estimado superior a los 5,5 millones de euros (6,5 millones de dólares) y arrestó a tres hombres, informaron las autoridades. La cocaína iba oculta dentro de un contenedor de bananas importadas desde Ecuador, señalaron.

La policía había sido informada por la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido de que la cocaína sería transportada por barco con destino al puerto de Tesalónica, en el norte de Grecia.

Los agentes de la policía encontraron la cocaína y retiraron la mayor parte de la droga del contenedor y la descargaron a un camión. Publicaron un breve video de la operación.

El camión se dirigió a Aspropyrgos, un suburbio de Atenas, a más de 500 kilómetros (310 millas) al sur, donde la policía informó del arresto de tres hombres.

La cantidad total de cocaína incautada fue de 271,15 kilos (598 libras), según la policía.

Entre los detenidos se encuentran dos hombres de nacionalidad griega: el propietario de una empresa de transporte de 40 años, un hombre de 32 años y un ciudadano búlgaro de 47 años, indicó la policía, añadiendo que el búlgaro estaba en contacto con un grupo de narcotraficantes y organizó la recolección y el transporte del contenedor. El hombre de 32 años estaba a cargo de distribuir la droga a través de miembros no identificados de la banda.

La policía busca a más personas que, según dicen, pertenecen a una banda de distribución de drogas. Los tres hombres arrestados se enfrentarán a un fiscal el lunes.