Mundo

Policía atiende reportes de tirador activo en Universidad Emory en Atlanta, dicen autoridades

La Universidad Emory alertó el viernes a estudiantes y a su personal sobre un tirador activo en su campus de Atlanta. Las autoridades instaron a la población a huir y evitar la zona.

08/08/2025 | 18:57Redacción Cadena 3

FOTO: Cadena 3 Noticias

ATLANTA (AP) — La Universidad Emory alertó el viernes a estudiantes y a su personal sobre un tirador activo en su campus de Atlanta, e instó a los estudiantes a “correr, esconderse, pelear” y evitar la zona.

La policía de Atlanta informó que estaba atendiendo reportes de un tirador activo.

El personal de una tienda de comida cerca del campus cerró las puertas y se refugió en el interior. Brandy Giraldo, directora de operaciones de General Muir, afirmó que el personal dentro escuchó una serie de disparos.

“Sonaba como fuegos artificiales explotando, uno tras otro”, expresó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? La Universidad Emory alertó sobre un tirador activo en su campus.

¿Quién dio la alerta? La alerta fue emitida por las autoridades de la universidad.

¿Cuándo se generó la alerta? La alerta se produjo el viernes.

¿Dónde sucedió el hecho? En el campus de la Universidad Emory en Atlanta.

¿Cómo reaccionaron los testigos? El personal de una tienda cerró las puertas y escuchó disparos, descritos como fuegos artificiales.

[Fuente: AP]

