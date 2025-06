Plan republicano de prueba de ciudadanía para votar en EEUU no logra apoyo en los estados

FOTO: Plan republicano para exigir prueba de ciudadanía para votar en EEUU no convence en los estados

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump y los representantes republicanos en el Congreso priorizaron este año la instauración de una prueba de ciudadanía antes de que las personas se registren para votar. Sin embargo, llevar dicha propuesta a la práctica ha resultado complicado.

La orden ejecutiva de Trump, que exigía la presentación de documentos que acrediten la ciudadanía para participar en las elecciones federales, fue bloqueada por un juez. Además, la legislación federal necesaria para implementarla no cuenta con los votos requeridos en el Senado. A nivel estatal, los intentos han sido insatisfactorios, incluso en aquellos lugares donde los gobernadores y las legislaturas son controlados por los republicanos.

Un reciente ejemplo de este fracaso se presentó en Texas, donde un proyecto de ley del Senado no logró su aprobación antes del cierre del periodo legislativo el lunes. Este proyecto era una de las propuestas más ambiciosas del país en cuanto a comprobante de ciudadanía, ya que no solo se aplicaría a los nuevos votantes, sino también a los aproximadamente 18,6 millones de ciudadanos registrados en el estado.

Anthony Gutierrez, director de Common Cause Texas, un grupo defensor del derecho al voto, expresó: "Los autores del proyecto de ley no pudieron explicar cómo se implementaría sin incomodar a un gran número de votantes".

Que los no ciudadanos voten es muy raro

En Estados Unidos es ilegal que los no ciudadanos voten, una falta que conlleva consecuencias penales y potencialmente la deportación. A pesar de esto, Trump y sus aliados argumentan que la implementación de pruebas de ciudadanía aumentaría la confianza pública en el sistema electoral.

Previo a su victoria, Trump alegó de manera infundada que una cantidad significativa de no ciudadanos podría haber influenciado en los resultados electorales. Aunque hay registros de votantes no ciudadanos, las investigaciones han demostrado que esto es algo poco común y, en general, ocurre por error.

Las organizaciones defensoras de los derechos electorales afirman que los distintos proyectos de ley que buscan imponer la prueba de ciudadanía son excesivamente restrictivos y podrían despojar del derecho a votar a millones de estadounidenses. Muchos no tienen acceso sencillo a sus actas de nacimiento o no poseen pasaporte estadounidense, y hay situaciones en que el nombre no coincide con el que figura en los documentos de nacimiento, como ocurre con las mujeres al cambiar su apellido al matrimonio.

Mujeres casadas que cambian su apellido son una preocupación particular

El número de estados que han considerado leyes sobre la prueba de ciudadanía ha aumentado significativamente, pasando del 2023 a este año, según Liz Avore, asesora sénior del Voting Rights Lab, un grupo que supervisa la legislación electoral.

No obstante, hasta ahora esto no ha resultado en muchas nuevas leyes. Los republicanos en Wyoming lograron aprobar su propia legislación, pero propuestas similares han estado estancadas o fracasadas en diversos estados gestionados por el Partido Republicano, como Florida, Missouri, Texas y Utah. En Ohio, una propuesta está en consideración, pero el gobernador republicano Mike DeWine ha manifestado su resistencia a firmar más leyes que dificulten el voto.

En Texas, aunque la legislación fue aprobada rápidamente por el Senado estatal tras su presentación en marzo, no llegó a votación en la Cámara de Representantes. Aún se desconoce la causa de este fracaso, dado que la legislación era prioritaria para los republicanos en el Senado, quienes son coautores del proyecto.

El representante demócrata John Bucy, vicepresidente de la comisión electoral de la Cámara de Representantes, comentó: "La gente se dio cuenta de lo defectuoso que ha sido este guion en otros estados, y Texas no debía repetir ese error".

Además, Bucy resaltó las inquietudes específicas sobre las mujeres que han cambiado su apellido al casarse, un dilema que se hizo evidente en las elecciones locales del principio de este año en Nueva Hampshire, estado que aprobó un requisito de prueba de ciudadanía el año pasado.

Leyes similares han generado confusión

Otros estados que intentaron implementar requisitos similares han enfrentado demandas y problemas para llevarlos a cabo.

Una auditoría en Arizona descubrió que problemas en la gestión de datos complicaron la verificación del estatus de ciudadanía de los votantes. Esto ocurrió tras identificar a alrededor de 200.000 votantes que supuestamente habían presentado prueba de ciudadanía cuando en realidad no lo habían hecho.

El requisito de comprobante de ciudadanía estuvo vigente en Kansas durante tres años antes de que tribunales federales lo revocaran. El experto que el gobierno estatal designó para justificar este requisito estimó que prácticamente todas las aproximadamente 30.000 personas que no pudieron registrarse durante su validez eran ciudadanos con derecho a votar.

En Missouri, la legislación destinada a incluir un requisito de prueba de ciudadanía fue aprobada en comités del Senado, pero no tuvo lugar en votación ante la plenaria, que también es de mayoría republicana.

El senador estatal republicano Ben Brown, impulsor de esta iniciativa, señaló que varios factores impidieron el avance del proyecto este año. A causa del calendario limitado de sesiones, decidió enfocar sus esfuerzos en otro proyecto electoral que prohíbe las contribuciones extranjeras en campañas estatales.

Brown mencionó: "El fin de nuestro periodo legislativo a mediados de mayo lleva a muchas iniciativas a fracasar simplemente por falta de tiempo". Además, planea investigar más las preocupaciones de funcionarios electorales y reintroducir el proyecto de ley sobre la prueba de ciudadanía el próximo año.

Complicaciones impulsan a los estados a centrarse en otros asuntos

La legislatura de Utah, también republicana, enfocó sus esfuerzos en otros cambios electorales, añadiendo requisitos de identificación para votantes y pidiendo a quienes deseen recibir su boleta por correo que soliciten dicho servicio. Antes de la aprobación del proyecto de ley por el gobernador Spencer Cox, Utah era el único estado controlado por republicanos que permitía elecciones por correo sin necesidad de una solicitud.

En Florida, el proyecto de ley que no ha alcanzado avance estipulaba que las solicitudes de registro de votantes no se considerarían válidas hasta que las autoridades estatales verificaran la ciudadanía, lo cual podía hacerse a través del historial de votación previo o mediante la revisión de bases de datos estatales y federales.

El proyecto también exigía que los votantes comprobaran su ciudadanía al actualizar su registro, ya sea por cambio de dirección o afiliación partidista.

La representante estatal republicana Jenna Persons-Mulicka, quien propuso la iniciativa, indicó que su objetivo era cumplir con la orden ejecutiva de Trump, señalando: "Este proyecto de ley responde plenamente al llamado del presidente".

Cassidy informó desde Atlanta. Los periodistas de The Associated Press Mead Gruver, en Cheyenne, Wyoming; David A. Lieb, en Jefferson City, Missouri; Kate Payne, en Tallahassee, Florida; Hannah Schoenbaum, en Salt Lake City; Julie Carr Smyth, en Columbus, Ohio; e Isabella Volmert, en Lansing, Michigan, contribuyeron a este despacho.