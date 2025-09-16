Petro da nacionalidad colombiana al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas

BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Gustavo Petro informó el martes que otorgó la nacionalidad colombiana al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, sentenciado por casos de corrupción, y pidió que sea entregado a Colombia.

Glas, vicepresidente de Ecuador entre 2013 y 2018 durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, fue arrestado en abril de 2024 en Quito durante una incursión policial en la embajada de México poco después de recibir el asilo político de ese país.

El exvicepresidente, preso en una cárcel de máxima seguridad, ha sostenido que es víctima de una “persecución política” y el año pasado pidió a varios presidentes latinoamericanos, entre ellos Petro, interceder en su caso.

Petro publicó en la red social X el acta fechada el martes mediante la que Glas recibió la nacionalidad colombiana tras jurar ante la cónsul colombiana en Quito.

“Espero del gobierno de Ecuador su entrega al gobierno colombiano. Le agradezco al gobierno de Ecuador este paso para la paz de las naciones latinoamericanas”, señaló Petro.

The Associated Press consultó a la Cancillería ecuatoriana sobre la solicitud de Petro sin obtener respuesta de inmediato.

Actualmente, el exvicepresidente está en prisión después de haber sido condenado a seis y ocho años de cárcel, respectivamente, en casos de corrupción. También está procesado por malversación de fondos públicos destinados a la reconstrucción de dos provincias afectadas por un potente terremoto en abril de 2016 y fue citado a rendir su declaración en una nueva indagación previa por el asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, en agosto de 2023.