Perú: denuncian a policías por amedrentar a testigo en caso de corrupción prominente

LIMA (AP) — La fiscalía peruana dijo que denunció a dos policías por supuestamente amedrentar a un testigo protegido de una investigación en desarrollo sobre un caso por presunto soborno en el que se menciona al ministro de Justicia y el hermano de la presidenta Dina Boluarte.

El fiscal provincial Carlos Ordaya, del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder, indicó el viernes en una conferencia de prensa que los policías habrían obstruido la justicia. The Associated Press pidió comentarios a la institución policial pero no obtuvo una respuesta al momento.

Según la ley, un testigo protegido es una persona que ha presenciado o conoce sobre un delito, su vida está en peligro y por ello en toda la investigación se omite su nombre y se le asigna un código.

El miércoles, Ordaya y otros fiscales realizaron 14 allanamientos, incluido el domicilio de Nicanor Boluarte, el hermano de la mandataria, en una nueva investigación sobre una organización criminal que habría recibido sobornos y que presuntamente encabezaría el actual ministro de Justicia, Juan Santiváñez, según las pesquisas.

Santiváñez descartó las acusaciones ese día durante una entrevista difundida por la televisora PBO. Mientras que la presidenta rechazó los allanamientos y dijo que la nueva investigación contra su hermano busca perjudicarla a ella y a su gobierno.

Los fiscales provinciales aclararon que por su rango no pueden investigar al ministro de Justicia, quien debe ser investigado por una fiscalía suprema. También dijeron que el hermano de la presidenta está vinculado como “tercero” en relación con la presunta organización criminal.

Santiváñez fue nombrado ministro del Interior en 2024, un cargo que abandonó en marzo de 2025 luego de que el Parlamento lo censurara, alegando que había sido incapaz de combatir la creciente delincuencia.

Luego Santiváñez se mantuvo cerca del poder porque fue nombrado asesor en la oficina presidencial y el 23 de agosto fue nombrado ministro de Justicia. Antes de asumir el cargo admitió en una declaración jurada que enfrentaba 12 investigaciones fiscales por diversos delitos, incluido lavado de activos, surgidos durante su gestión previa como ministro del Interior.

No es la primera investigación contra Nicanor Boluarte, uno de los 11 hermanos de la presidenta, quien es indagado desde 2024 por presuntamente formar parte de otro presunto grupo criminal dedicado al tráfico de influencias. La defensa de Nicanor Boluarte ha rechazado las acusaciones.