Permiten minería en área que protegía las emblemáticas Líneas de Nazca en Perú

LIMA (AP) — El gobierno de Perú reconoció el martes que los mineros que operaban ilegalmente dentro de una amplia zona de reserva arqueológica alrededor de las icónicas Líneas de Nazca tienen ahora la posibilidad de solicitar permisos para continuar su actividad. Esto se debe a que el gobierno decidió recortar el área de protección en un 42%.

Detalles de la medida

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, anunció en una conferencia de prensa que aquellos que realizan actividades mineras en la región deben legalizar su situación, dado que la zona ya no se considera patrimonio arqueológico. “Las personas que están en esta área deben regularizar sus actividades mineras, ya que ahora no están en un contexto de ilegalidad”, explicó Montero.

El funcionario aclaró que anteriormente existía una prohibición clara sobre la minería en la región, pero al eliminarse esta restricción, sus actividades son ahora consideradas legales. Sin embargo, Montero no pudo proporcionar un número exacto de cuántos mineros laboran actualmente en la zona, resaltando que se llevaría a cabo una evaluación para determinar la magnitud de la minería en el área.

Reducción del área de protección

El miércoles, el Ministerio de Cultura confirmó la reducción del área de protección a través de una resolución oficial. Se informó que la zona de protección alrededor de las Líneas de Nazca se recortó en 2.397 kilómetros cuadrados, modificando su tamaño original de 5.633,46 kilómetros cuadrados establecido en 1993. El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, justificó esta decisión basándose en “un análisis exhaustivo realizado en más de 20 años”, indicando que el área real de la reserva es de aproximadamente 3.200 kilómetros cuadrados.

Valencia destacó que dentro de la reserva arqueológica permanece el área desde donde se observan las Líneas de Nazca, considerada Patrimonio de la Humanidad, que abarca alrededor de 450 kilómetros. El ministro aseguró que esta reducción no afectará a dicho sitio.

A pesar de la revisión hecha por la Associated Press a la resolución ministerial, no se encontraron detalles sobre los estudios que respaldan la reducción del área de protección y no se obtuvo respuesta a la solicitud de información adicional sobre estos análisis.

Presencia de mineros ilegales en el pasado

En años anteriores, el Ministerio de Cultura y otras fuentes, como medios de comunicación, dieron a conocer la existencia de mineros ilegales que operaban en la zona de reserva, y en ocasiones se destruyó maquinaria y campamentos mineros en el área protegida.

Las Líneas de Nazca, situadas en el desierto costero del Pacífico, al sur de Lima, comprenden más de 300 figuras, entre las que se encuentran formas humanas, animales y objetos, muchas de las cuales miden hasta 270 metros de largo. Estas líneas fueron descubiertas en 1927 y se cree que fueron creadas por los habitantes de la cultura preinca Nazca, que vivieron en la región desde 500 años antes de Cristo.

Durante años, expertos no han llegado a un consenso sobre el propósito de estos geoglifos. Algunos sugieren que podrían estar relacionados con la astronomía y haber servido como un calendario, mientras que otros creen que los trazos están vinculados a la gestión del agua, un recurso escaso en esta área donde las precipitaciones son extremadamente raras.