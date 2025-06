Pensilvania lleva a USDA a los tribunales por el recorte de fondos alimentarios

Pensilvania inicia acciones legales

HARRISBURG, Pensilvania, EE.UU. (AP) — El gobierno de Pensilvania interpuso una demanda el miércoles contra el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), alegando que la agencia, bajo el mandato del expresidente Donald Trump, recortó de manera ilegal los fondos destinados a un programa que distribuía más de mil millones de dólares en asistencia para que los estados adquirieran alimentos de granjas, dirigidos a escuelas, centros de cuidado infantil y bancos de alimentos.

La acción legal, presentada en una corte federal y anunciada por el gobernador demócrata Josh Shapiro, surge tres meses después de que el USDA comunicara su decisión de poner fin al programa de asistencia implementado durante la pandemia, citando que ya no alineaba con las prioridades de la agencia.

“Me resulta incomprensible cuáles son sus prioridades si no incluyen alimentar a la población y apoyar a nuestros agricultores”, expresó Shapiro durante una conferencia de prensa celebrada en un banco de alimentos en Filadelfia.

Detalles de la demanda y la reacción del USDA

Hasta el momento, el USDA no ofreció comentarios sobre la demanda presentada. En el litigio, el gobierno de Pensilvania solicita que el tribunal revoque la decisión de la agencia de finalizar el programa de reembolso.

La demanda sostiene que la terminación del contrato fue ilegal, señalando que el USDA no justificó adecuadamente por qué esta decisión no reflejaba sus prioridades y que el contrato no incluía una cláusula que le permitiera finalizarlo en esos términos.

Shapiro se mostró optimista respecto al resultado de la demanda. “Un acuerdo es un acuerdo”, afirmó, añadiendo que la agencia rompió un compromiso hecho con Pensilvania y sus agricultores.

Pérdidas económicas y futuro del programa

Pensilvania enfrenta una pérdida de 13 millones de dólares bajo un contrato de tres años, dinero que estaba destinado a la compra de alimentos de granjas para abastecer bancos de alimentos. Además, estos fondos eran utilizados por los estados para adquirir productos agrícolas para programas de nutrición escolar y centros de cuidado infantil, incluyendo quesos, huevos, carne, frutas y verduras.

Bajo la administración del entonces presidente Joe Biden, el USDA había anunciado el año pasado una segunda ronda de financiación a través del mismo programa.

___

Marc Levy está presente en X como https://x.com/timelywriter.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.