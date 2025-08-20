Palestinos exigen la apertura de los cruces fronterizos en medio del férreo bloqueo israelí

Los palestinos de la Franja de Gaza expresaron su urgente llamado a la reapertura de los cruces fronterizos para aliviar el deterioro de las condiciones humanitarias, mientras la guerra de Israel contra el enclave continúa durante 22 meses consecutivos.

Desde el 2 de marzo, cuando finalizó la primera fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, Israel endureció su bloqueo sobre Gaza, reduciendo drásticamente la entrada de alimentos, combustible y ayuda humanitaria.

En declaraciones a la agencia de noticias Xinhua, residentes y funcionarios locales afirmaron que las restricciones llevaron a los 2,3 millones de habitantes del enclave al borde de la hambruna.

Muchos gazatíes declararon a Xinhua que ahora dependen de la limitada ayuda aérea o de los paquetes de alimentos distribuidos por centros afiliados a la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH), respaldada por Estados Unidos.

Sin embargo, los residentes afirman que estas instalaciones no pueden reemplazar la reapertura de los cruces, que consideran la única solución sostenible.

En el barrio de Shuja’iyya de la ciudad de Gaza, Abu Mohammed Baraka, de 52 años, calificó la ayuda lanzada en paracaídas como “insuficiente e indigna”.

Señaló que la competencia por los paquetes a menudo genera disputas.

“En cuanto caen los paracaídas, la gente corre hacia ellos. Se producen peleas e incluso agresiones porque todos están desesperados”, señaló.

Su esposa y sus seis hijos viven completamente de la ayuda humanitaria, pero enfatizó que “la verdadera solución es abrir los cruces fronterizos para que la gente pueda comprar sus alimentos como el resto del mundo”.

Los palestinos desplazados expresaron preocupaciones similares

Ahmed al-Nawajha, un joven de 29 años de Khan Younis cuyo padre murió en un ataque aéreo israelí, vive actualmente con su madre y cuatro hermanas en una escuela dirigida por el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina.

Indicó que su familia sobrevive con paquetes de ayuda humanitaria, pero llegar a los puntos de distribución de alimentos sigue siendo arriesgado.

“A veces, los aviones lanzan ayuda en zonas remotas y la gente puede morir al intentar llegar. Por eso me vi obligado a ir a los centros del GHF a pesar del peligro”, declaró a Xinhua.

El amplió: “No pedimos lujos. Solo queremos que se abran los cruces para poder vivir como la gente del resto del mundo”.

Umm Yousef Salama, de 38 años y madre de cuatro hijos, del campo de refugiados de Al-Shati, describió cómo su familia a veces recibe solo una comida cocinada al día de un centro de ayuda cercano.

“No es suficiente para todos, pero al menos nos evita pasar hambre durante unas horas”, matizó.

Su hijo adolescente a veces se arriesga a buscar ayuda en paracaídas, mientras ella pasa horas esperando en las colas.

“Nos enfrentamos a dos amargas decisiones: arriesgar nuestras vidas bajo los aviones o hacer cola durante horas en los centros, y en ambos casos, la comida nunca es suficiente”, comentó.

Las autoridades sanitarias de Gaza informaron el miércoles que 22 personas murieron y otras 49 resultaron heridas en las últimas 24 horas mientras intentaban obtener ayuda alimentaria.

Las crueles estadísticas

Tras el inicio de las operaciones de los centros de distribución respaldados por la ONU, al menos 2.018 personas murieron y más de 14.947 fueron heridas en incidentes relacionados con la escasez de alimentos y la distribución de ayuda, según datos oficiales.

Las autoridades añadieron que las muertes por inanición y desnutrición han ascendido a 269, incluidos 112 niños, tras tres nuevas muertes por desnutrición en las últimas 24 horas.

El número total de muertos por la campaña militar israelí en Gaza alcanzó los 62.122, con otros 156.758 heridos desde el 7 de octubre de 2023, según las autoridades sanitarias de Gaza. Añadieron que desde el 18 de marzo, 10.576 personas murieron y 44.717 fueron heridas, lo que ilustra la magnitud de las recientes escaladas.

Cuadro de situación

El cierre de los cruces fronterizos también impidió el suministro de combustible, causando graves interrupciones en hospitales, panaderías y estaciones de agua. Las organizaciones internacionales alertaron sobre las consecuencias de las restricciones.

Al mismo tiempo, las reiteradas amenazas israelíes de lanzar una nueva operación terrestre aumentaron el temor público.

El analista político residente en Gaza, Aahed Ferwana, declaró a Xinhua que dicha operación “agravaría el desplazamiento y la destrucción”.

Añadió que, si bien Egipto y Qatar continúan sus esfuerzos de mediación para restablecer una tregua, “hasta ahora no se ha logrado ningún avance”.

Ismail al-Thawabta, director de la oficina de prensa gubernamental de Hamás en Gaza, destacó la brecha entre las necesidades humanitarias y la entrega real de ayuda.

“Antes de la guerra, alrededor de 600 camiones entraban a Gaza a diario, mientras que la Franja ahora requiere casi 1.000 camiones diarios para satisfacer las necesidades mínimas de una población que sufre hambruna desde marzo”, declaró al-Thawabta a Xinhua.

Añadió que, entre el 1 y el 18 de agosto, solo 1.937 camiones entraron a Gaza, un promedio muy inferior a las necesidades diarias.

“Esto significa que el sufrimiento de la gente continúa y que sus necesidades básicas de alimentos, medicamentos y combustible siguen sin estar cubiertas”, añadió.