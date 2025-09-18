Pakistán: desplazados por inundaciones regresan y hallan casas y cultivos destruidos

KHANEWAL, Pakistán (AP) — La mayoría de las 2,6 millones de personas desplazadas por las inundaciones récord en la provincia de Punjab, en Pakistán, han regresado a sus hogares para encontrar sus casas dañadas y sus cultivos destruidos, mientras las autoridades prometieron el jueves compensar a todas las víctimas.

Las inundaciones provocadas por las intensas lluvias monzónicas y el agua de las represas desbordadas en India desde agosto han dañado 2,5 millones de acres de tierras de cultivo y han matado a 118 personas, según el comisionado de ayuda de Punjab, Nabil Javed.

En un comunicado, la Autoridad de Gestión de Desastres de Punjab dijo que agosto tuvo las peores inundaciones registradas en la provincia.

Las familias desplazadas están regresando ahora que el agua está retrocediendo, dijo, añadiendo que las autoridades comenzarán una encuesta la próxima semana para evaluar los daños a los cultivos, viviendas e infraestructuras en Punjab.

Muchos sobrevivientes dijeron que se enteraron de sus pérdidas solo al regresar a las aldeas afectadas por las inundaciones. En la aldea de Qatalpur en Punjab, Mohammad Mohsin, de 45 años, se derrumbó después de regresar de un campamento de ayuda con su familia. Su casa sigue en pie, pero está llena de grietas.

“La inundación nos destruyó, nuestros cultivos se han perdido”, dijo a The Associated Press. “Sobrevivimos a las aguas, pero temo que un día el techo se nos caerá encima. Mi casa necesita reparaciones urgentes, pero hasta ahora no hemos recibido ayuda del gobierno”.

En la misma aldea, Parveen Bibi, de 39 años, mostró los restos de su hogar destruido donde ahora duerme con sus hijos. “Durante la inundación, nos quedamos en la orilla del río y recibimos comida del gobierno”, dijo. Agregó que hasta ahora, ningún funcionario ha visitado para evaluar sus pérdidas.

A lo largo de una carretera en el distrito de Khanewal en Punjab, Sajjad Hussain, de 52 años, dijo que pasó una semana a la intemperie con su familia después de que su aldea se sumergiera a principios de este mes. “Ahora que el agua se ha ido, estoy regresando”, dijo el agricultor. “Incluso si el gobierno solo me da una tienda de campaña, agradeceré a Dios”.

El aumento de los ríos Ravi, Chenab y Sutlej en las últimas semanas fue “sin precedentes”, dijo Irfan Ali Kathia, director general de la autoridad. “El agua ha retrocedido en la mayoría de las áreas”, afirmó.

Kathia dijo que las aguas ahora se están moviendo hacia el sur, hacia la provincia de Sindh. Pakistán presenció su temporada de monzones más devastadora en 2022, cuando las inundaciones mataron a 1.739 personas y causaron un daño estimado de 40.000 millones de dólares.

____

Dogar informó desde Lahore, Pakistán.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.