Padre de Jaylen Brown arrestado por incidente de apuñalamiento en Las Vegas

El padre de la estrella de los Celtics, Jaylen Brown, fue detenido por intento de asesinato tras apuñalar a otro hombre en un estacionamiento en Las Vegas durante una discusión.

21/08/2025 | 21:54Redacción Cadena 3

FOTO: Padre de Jaylen Brown arrestado por incidente de apuñalamiento en Las Vegas

BOSTON (AP) — El padre de la estrella de los Celtics de Boston, Jaylen Brown, fue arrestado en Las Vegas y acusado de intento de asesinato después de supuestamente apuñalar a otro hombre en un estacionamiento.

Según TMZ, Quenton Marselles Brown admitió haber golpeado el auto de la víctima con la puerta de su Lincoln Navigator al salir del vehículo. Se produjo una discusión y Brown apuñaló a la víctima en la espalda y el estómago, informó el sitio web.

Los documentos judiciales enumeraron a Brown como un recluso en el Centro de Detención del Condado de Clark bajo cargos de intento de asesinato. Una persona con conocimiento del incidente, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada para discutirlo, confirmó que el hombre arrestado es el padre de Jaylen Brown.

La Associated Press solicitó el informe policial al Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, pero se le informó que no estaba disponible de inmediato.

Los Celtics declinaron hacer comentarios.

___

El escritor de deportes de AP, Mark Anderson, contribuyó a esta historia desde Las Vegas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

¿Quién fue arrestado? El padre de Jaylen Brown, Quenton Marselles Brown, fue arrestado.

¿Por qué fue arrestado? Fue arrestado por intento de asesinato tras apuñalar a otro hombre en un estacionamiento.

¿Dónde ocurrió el incidente? El incidente ocurrió en un estacionamiento en Las Vegas.

¿Cuándo fue detenido? Fue detenido el 21 de agosto de 2025.

¿Qué dijo el departamento policial? El informe policial solicitado no estaba disponible de inmediato.

[Fuente: AP]

