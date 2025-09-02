Otro revés judicial para Gérard Depardieu: ordenan juzgarlo por violación

La justicia francesa dispuso que el actor Gérard Depardieu, de 76 años, sea juzgado por violación y agresión sexual contra la actriz Charlotte Arnould, en un caso que se remonta a agosto de 2018. La decisión fue confirmada este martes por fuentes judiciales y supone un nuevo capítulo en la larga lista de denuncias que pesan sobre la leyenda del cine galo.

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre el 7 y el 13 de agosto de 2018 en el domicilio parisino de Depardieu. Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran imágenes de videovigilancia del interior de la vivienda, además de testimonios que dan cuenta de las reacciones inmediatas de Arnould, quien relató el episodio a personas de su entorno y acudió rápidamente a un control ginecológico.

La abogada de la actriz, Carine Durrieu-Diebolt, confirmó en declaraciones a la emisora France Info que el juez instructor ordenó el procesamiento del intérprete, quien deberá comparecer ante el Tribunal de lo Criminal de París. “Estamos extremadamente satisfechas”, afirmó la letrada, mientras que Arnould expresó su “alivio” a través de redes sociales.

Antecedentes judiciales

Depardieu ya había sido condenado el 13 de mayo pasado a 18 meses de prisión exentos de cumplimiento por agresiones sexuales contra dos trabajadoras de un rodaje en 2021, un fallo que su defensa recurrió. Además, el actor enfrenta alrededor de veinte denuncias por abusos, agresiones sexuales y violación, algunas de las cuales fueron desestimadas por prescripción.

Considerado durante décadas un emblema del cine francés, con una filmografía que abarca clásicos como Cyrano de Bergerac y Jean de Florette, Depardieu enfrenta ahora uno de los procesos más graves de su vida personal y profesional.

La fecha del juicio en París aún no fue confirmada, pero la decisión judicial marca un hito en un caso que ha generado un intenso debate en Francia sobre el peso de las figuras públicas y la protección de las víctimas de violencia sexual.