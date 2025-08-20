Orlando Pride cierra acuerdo récord con Tigres por Lizbeth Ovalle, según fuente de AP
La atacante Lizbeth Ovalle se unirá al Orlando Pride procedente de Tigres UANL por 1,5 millones de dólares, un hecho que marca un récord en el fútbol femenino, según fuente de AP.
FOTO: Orlando Pride cierra acuerdo récord con Tigres por Lizbeth Ovalle, según fuente de AP
La atacante mexicana Lizbeth Ovalle fichó con el Orlando Pride procedente de Tigres UANL por un monto récord de 1,5 millones de dólares, informó el miércoles a The Associated Press una persona con conocimiento de las negociaciones.
Se esperó que el acuerdo se completara antes del cierre el lunes del mercado de pases de la NWSL, la liga femenina de Estados Unidos. La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no había sido firmado formalmente.
La ficha superó los 1,3 millones de dólares que Arsenal pagó a Liverpool por la delantera canadiense Olivia Smith en la Superliga Femenina de Inglaterra el mes pasado. Ese monto eclipsó el récord anterior de 1,1 millones de dólares que Chelsea pagó a San Diego Wave por la defensora Naomi Girma en enero.
Ovalle, extremo de 25 años, llevó a Tigres de la Liga MX femenil a seis títulos desde que se unió al club en 2017. Es la goleadora histórica del equipo con 136 tantos.
También sumó 58 partidos con la selección nacional de México, facturando 20 goles.
La “Maga” Ovalle se volvió viral en las redes sociales este año por su gol de “escorpión”, rematando de espaldas a la red, en un partido de Tigres contra Guadalajara.
