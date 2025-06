Ocho heridos por ataque de un hombre en "presunto ataque terrorista" en Colorado

Ocho personas resultaron heridas el domingo en "un ataque terrorista selectivo" en la ciudad de Boulder, Colorado (Estados Unidos), informaron las autoridades.

El presunto autor del ataque fue identificado como Mohamed Sabry Soliman, declaró el agente especial a cargo de la oficina del FBI en Denver, Mark Michalek, el domingo por la tarde en una conferencia de prensa.

Por su parte, la Policía de Boulder confirmó el domingo por la noche que ocho personas, en concreto cuatro mujeres e igual número de hombres, resultaron heridas en el ataque.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Al parecer, se le oyó al sospechoso de 45 años gritar "Palestina libre" mientras utilizaba un "lanzallamas improvisado" durante el ataque. También se le escuchó gritar: "Son unos asesinos" y "¿Cuántos niños habéis matado?".

El jefe de la Policía de Boulder, Stephen Redfearn, detalló en rueda de prensa que las autoridades recibieron varias llamadas informando de un incidente en el juzgado del condado, en el centro de la ciudad, a eso de las 13:26 hora local (19:26 GMT) del domingo.

Al llegar al lugar, los agentes de policía encontraron a varias víctimas con quemaduras y otras lesiones.

Una fuente del grupo "Run For Their Lives", que convoca a marchas semanales para concienciar sobre los rehenes israelíes retenidos en Gaza, comentó al canal de televisión local KUSA que un hombre les estaba esperando con botellas cuando llegaron al Palacio de Justicia del condado de Boulder, un edificio histórico situado cerca de las calles 13 y Pearl.

El sospechoso lanzó las botellas, quemando a varias personas, entre ellas una mujer que resultó gravemente herida y tuvo que rodar por el suelo para apagar las llamas, según la información.

Tras citar a fuentes del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Fox News indicó que Soliman es un ciudadano egipcio que se quedó más tiempo del que le permitía su visado tras entrar en Estados Unidos.

La cadena CNN informó que las autoridades están trabajando para determinar si el sospechoso podría sufrir problemas de salud mental.

/Inicio Código Embebido/

I released the following statement condemning today’s attack in Boulder. pic.twitter.com/UZDs4dKfCe