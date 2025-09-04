Nurkic destacó y Bosnia-Herzegovina avanzó a la fase eliminatoria del EuroBasket

LIMASSOL, Chipre (AP) — El pívot del Jazz de Utah, Jusuf Nurkic, anotó 15 puntos en la victoria 84-86 de Bosnia y Herzegovina ante su rival del Grupo C, Georgia, para alcanzar el jueves la fase eliminatoria en el EuroBasket.

Georgia iba perdiendo por 12 puntos al descanso, pero luchó para empatar 71-71 con poco más de siete minutos restantes en el último cuarto en la ciudad chipriota de Limassol.

Nurkic detuvo el impulso de Georgia con la siguiente anotación, un tiro de gancho asistido por Edin Atic, iniciando una racha de nueve unidades para su equipo. Los georgianos se quedaron sin energía y su banquillo solo logró cuatro puntos en el partido.

El imparable Nurkic consiguió 12 rebotes, la mayor cantidad de ambos lados, y sumó su tercer doble-doble consecutivo del torneo.

El alero de los Raptors de Toronto, Alexander Mamukelashvili, fue el máximo anotador para Georgia con 20 tantos y ocho rebotes.

España bajo presión

La derrota dejó a Georgia en el cuarto lugar, a la espera del resultado del campeón defensor España contra Grecia más tarde.

España necesitaba vencer a Grecia para calificar después de perder dos de sus partidos del Grupo C. Italia, ya clasificada, se enfrentaba a Chipre, que estaba en el fondo de la tabla, en el otro partido del grupo.

Francia también fue demasiado fuerte

En el juego restante del Grupo D, Zaccharie Risacher lideró con 15 puntos y Francia aplastó 114-74 a Islandia en Katowice, Polonia.

Risacher, la primera selección del draft de la NBA el año pasado, encestó tres de cinco triples y consiguió siete rebotes. Francia compartió la anotación, con otros siete jugadores anotando al menos diez puntos, y un fuerte banquillo contribuyó con 66 puntos en total.

La victoria colocó provisionalmente a Francia, medallista de plata olímpico, en la cima del Grupo D antes del partido de Israel contra Eslovenia, con ambos equipos ya clasificados.

La fase de eliminación directa comienza el sábado en Riga, Letonia.

España venció 88-76 a Francia en la final de 2022.